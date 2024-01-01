У Чернівецькій області посилюють мобілізацію (документ) [ Редагувати ]
У Чернівецькій області посилюють мобілізаційні заходи. Відповідне рішення ухвалили на Раді оборони регіону, документ підписав голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.
Посилення мобілізації передбачає:
- розгортання по всій області "ділянок оповіщення" (тобто, мабуть, роздачі повісток) та мобільних блокпостів;
- контроль за тими, хто влаштовується на роботу та звільняється з неї;
- контроль за термінами проходження медоглядів, з метою уникнення їх затягування;
- доручення мерам та сільським головам не допустити витоку в інформації про заходи, що плануються ТЦК.
Нагадаємо, президент Зеленський 19 грудня заявив, що у Генштабі його переконують мобілізувати ще 500 тисяч людей.
За кілька днів уряд вніс до Верховної Ради законопроект щодо поліпшення системи мобілізації та військового обліку. Він передбачає зменшення вікового порогу мобілізації з 27 до 25 років, призивати до армії інвалідів і скоротити перелік категорій, які не підлягають мобілізації та мають відстрочку.
по темі
Головнокомандувач Збройний сил України Валерій Залужний провів свою першу пресконференцію за два роки війни, під час якої прокоментував скандальний законопроект про мобілізацію, окреслив стан справ на фронті та розаповів, як Сили оборони звільнятимуть українські землі у 2024 році
Військове командування України на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс, однак запиту на конкретну цифру мобілізованих уряду не подавало. Про це заявив на пресконференції заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
До Збройних сил України призиватимуть ще три категорії громадян, за допомогою яких будуть розширюватимуть мобілізацію. Зокрема, це чоловіки, у яких закінчилася відстрочка
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що про демобілізацію військових можна буде говорити лише після закінчення війни, але захисники зможуть отримувати відпустки чи часткове звільнення
У Чернівцях люди у військовій формі побили автоматом чоловіка, якого намагалися затримати. Відео вуличної бійки виклали у мережу
Законопроєкт про поліпшення системи мобілізації та військового обліку, внесений до Верховної Ради, буде винесений на голосування лише після обговорення та доопрацювання. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк