Російський "шахед" поцілив у житловий двоповерховий будинок у Есманьській громаді на Сумщині. Є руйнування, люди опинились під завалами. Про це повідмоляє Сумська ОВА.

На місці прильоту працюють всі необхідні служби. З-під завалів вже врятовано три людини. Їм надається медична допомога. Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, рф у новорічну ніч запустила по Україні 90 "Шахедів" та 8 ракет.