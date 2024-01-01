На Сумщині "шахед" влучив у житловий двоповерховий будинок [ Редагувати ]
Російський "шахед" поцілив у житловий двоповерховий будинок у Есманьській громаді на Сумщині. Є руйнування, люди опинились під завалами. Про це повідмоляє Сумська ОВА.
На місці прильоту працюють всі необхідні служби. З-під завалів вже врятовано три людини. Їм надається медична допомога. Пошуково-рятувальна операція триває.
Нагадаємо, рф у новорічну ніч запустила по Україні 90 "Шахедів" та 8 ракет.
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