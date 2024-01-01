З 1 січня 2024 року в Україні розблокована можливість купувати землю юридичним особам. Також збільшуються обсяги: замість нинішніх 100 га одна громадяни можуть купувати до 10 000 га.

Ринок землі відкрився 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю могли тільки фізичні особи - громадяни України, але не більше 100 га.

З 1 січня 2024 року буде збільшено ліміти та коло покупців. Тобто на другому етапі:

максимальний розмір ділянки для купівлі - до 10 000 гектарів;

купувати землю зможуть не лише фізичні, а й юридичні особи.

Юридичні особи мають бути створені та зареєстровані за законодавством України. А їх учасниками мають бути виключно громадяни України, держава чи територіальні громади.

Закон "Про ринок землі" також забороняє купувати землю іноземцям: відповідно до закону, іноземці зможуть купувати українські землі тільки після ухвалення відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі. Коли він відбудеться - не відомо.

Нагадаємо, "Подробиці" писали, про те, що зміниться з 1 січня в Україні: зарплати, податки та пенсія.