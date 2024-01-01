З 1 січня 2024 року Міністерство оборони України впровадило нову послугу - гарячу лінію для військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Ветерани та їх рідні тепер можуть звертатися за консультацією або отримати відповіді на свої запитання за коротким номером 1512. Крім цього, існуючий номер гарячої лінії 0-800-500-442 продовжує працювати і доступний для користувачів усіх мобільних операторів.

Консультування військових та членів їхніх родин щодо складних та болючих питань, реєстрацію їхніх звернень цілодобово здійснюватимуть десятки високопрофесійних працівників Урядового контактного центру, - сказано в повідомленні.

Міністерство оборони наголосило на важливості забезпечення якісних послуг та підтримки для ветеранів, оскільки це стосується розв'язання їхніх проблем. Відповідати на запитання будуть фахівці Урядового контактного центру, включаючи психологів, які зможуть надати необхідну допомогу.

За новим номером гаряча лінія доступна для користувачів всіх національних операторів, окрім "Київстар", у звʼязку з технічними налаштуваннями, які виправлять найближчим часом, - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, перший бронежилет для військовослужбовиць Збройних сил України отримав сертифікацію від Міністерства оборони. Цей бронежилет є продуктом вітчизняного виробництва і розроблений компанією "Українська броня".