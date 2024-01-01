Починаючи з 1 січня 2024 року, мінімальний розмір пенсії в Україні підвищиться з 2 093 гривень до 2 361 гривень, а максимальний зросте з 20 930 гривень до 23 610 гривень.

Про це повідомляє ЕП. Індексація всіх видів пенсій планується на 1 березня.

В кінці грудня 2023 року перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко попередила, що в Україні може виникнути затримка у виплаті зарплати та пенсій для майже 12 мільйонів осіб, якщо Захід не надасть фінансову допомогу на початку 2024 року. Вона пізніше пояснила, що цей ризик можливий у довгостроковій перспективі. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович також висловила припущення, що у випадку відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може бути відкладена.

З іншого боку, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 29 грудня заявив, що пенсії продовжать виплачуватися вчасно. Він гарантує, що індексація відбудеться у березні 2024 року, як це передбачено законодавством.

Зарплати вчителів та лікарів так само виплачуватимуться вчасно. Попри всі труднощі та виклики, за майже два роки війни ми жодного разу не затримували соціальні виплати. Це наші зобов’язання перед людьми, і ми будемо робите все, щоб їх виконувати й надалі, - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України офіційно заперечило чутки про те, що всі надходження на банківські картки фізичних осіб будуть оподатковувати за ставкою 18%. Це начебто передбачає Національна стратегія доходів.