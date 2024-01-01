1 січня російські війська намагалися атакувати Київську область за допомогою дронів. Протиповітряна оборона (ППО) України відпрацювала ворожі цілі. Про це повідомили голова Київської ОВА Руслан Кравченко та Офіс генерального прокурора.

Тривога в області оголошувалася впродовж першого дня нового року тричі. Остання тривала майже 2,5 години через чергову атаку ворожих БпЛА, - йдеться у заяві.

Кравченко зауважив, що в цей період працювало ППО в Київській області. Завдяки ефективній роботі захисників, атаки не спричинили ушкоджень критично важливим або житловим об'єктам.

Глава області повідомив про падіння уламків в кількох населених пунктах двох районів області, при цьому зафіксовано пошкодження 4 приватних будинків і 4 легкових автомобілів. Також, внаслідок падіння уламків на відкритих територіях виникло загоряння трав'яного покриття, але пожежу оперативно ліквідували.

Жертв і постраждалих немає. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків повітряної атаки, - написав Кравченко.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетної атаки російських терористів на Київ 29 грудня зросла до 28 людей.