Атака дронів на Київську область: уламки пошкодили будинки [ Редагувати ]
1 січня російські війська намагалися атакувати Київську область за допомогою дронів. Протиповітряна оборона (ППО) України відпрацювала ворожі цілі. Про це повідомили голова Київської ОВА Руслан Кравченко та Офіс генерального прокурора.
Тривога в області оголошувалася впродовж першого дня нового року тричі. Остання тривала майже 2,5 години через чергову атаку ворожих БпЛА, - йдеться у заяві.
Кравченко зауважив, що в цей період працювало ППО в Київській області. Завдяки ефективній роботі захисників, атаки не спричинили ушкоджень критично важливим або житловим об'єктам.
Глава області повідомив про падіння уламків в кількох населених пунктах двох районів області, при цьому зафіксовано пошкодження 4 приватних будинків і 4 легкових автомобілів. Також, внаслідок падіння уламків на відкритих територіях виникло загоряння трав'яного покриття, але пожежу оперативно ліквідували.
Жертв і постраждалих немає. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків повітряної атаки, - написав Кравченко.
Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетної атаки російських терористів на Київ 29 грудня зросла до 28 людей.
по темі
З цієї кількості приблизно 3000 безпілотників були збиті Силами оборони
російська федерація здійснила атаку на Україну вночі 17 грудня
Протягом останньої доби українські безпілотники здійснили атаку на численні об'єкти в росії
У Києві з-під завалів внаслідок ракетного удару 29 грудня дістали тіла 23 загиблих. Про це повідомила ДСНС
Дві людини загинули та 12 поранені унаслідок ракетного удару по Селидовому в Покровському районі. Про це повідомила поліція Донецької області