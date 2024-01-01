Від сьогодні, 1 січня, в Естонії набув чинності закон про рівноправність шлюбів, згідно з яким двоє повнолітніх людей можуть укладати шлюб незалежно від статі. Естонія стала першою країною пострадянського простору, яка визнала одностатеві шлюби.

Про це повідомляє Delfi.

Закон також надає можливість укладати договір про спільне проживання, що гарантує партнерам право голосу при прийнятті рішень щодо партнера та можливість отримання субсидій і допомоги. Також такі партнери можуть укладати шлюб у спрощеному порядку.

Вони мають права та обов'язки, пов'язані з отриманням допомоги, власності, житла та встановленням походження. Міністерка соціального захисту Естонії Сігне Рійсало наголосила, що це історичне рішення припинить багаторічну правову невизначеність та забезпечить рівні права для всіх жителів країни.

Закони створюють ясність та впливають на наші установки. Я сподіваюся, що зникнуть необґрунтовані страхи, а критики цього рішення зрозуміють, що воно нічого ні в кого не забирає, а багатьом дає важливі права, - сказала вона.

Парламент Естонії прийняв поправку до сімейного законодавства про запровадження Закону про рівноправність у шлюбі та спільне проживання та відповідні акти 20 червня 2023 року.

Нагадаємо, уряд Таїланду схвалив законопроект, який пропонує визнавати одностатеві шлюби. Прем'єр-міністр Таїланду Сеттха Тхавісін очікує, що 21 грудня документ розгляне парламент