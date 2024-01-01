Президент Володимир Зеленський вважає, що у 2024 році Крим і битва в Чорному морі, пов'язана з ним, стануть основною точкою напруженості військового конфлікту.

В інтервʼю The Economist, Зеленський обмежено висловлює думки щодо можливих досягнень України у 2024 році, зазначаючи, що інформаційний прорив перед контрнаступом минулого літа сприяв підготовці росії до оборони. Проте він підкреслює, що основною точкою напруженості буде Крим і битва в Чорному морі.

За словами Зеленського, важливим завданням є ізоляція окупованого Криму та ослаблення російського військового потенціалу в цьому регіоні, оскільки це може сприяти зменшенню атак із цього напрямку. Президент вважає, що успіх операції буде важливим для світу і може вплинути на ситуацію всередині росії, показавши втрати та невдачі кремлівської пропаганди.

Однак Зеленський визнає, що швидкість досягнення успіху буде залежати від військової допомоги, яку Україна отримає від західних партнерів. Він звернувся із проханням отримати від західних країн "Taurus" - крилату ракету німецького виробництва, здатну до дії на великій відстані та можливості вибуху глибоко всередині цілі. Це, за його словами, дозволило б Україні зруйнувати Керченський міст, ефективно відділяючи Крим від росії.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів свою першу міжнародну розмову в 2024 році, поговоривши з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо щодо зміцнення захисту українського неба.