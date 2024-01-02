Міжнародний олімпійський комітет планує провести перші в історії Олімпійські кіберспортивні ігри в Японії у 2026 році. Японська влада розпочне переговори про проведення кіберспортивної Олімпіади у 2024 році. Про це повідомили джерела агентства Kyodo.

14 жовтня на 141-й сесії МОК глава комітету Томас Бах заявив, що доручив вивчити перспективи створення Олімпійських ігор з кіберспорту. У рамках пілотного проекту МОК на початку 2023 року в Сінгапурі відбувся Олімпійський кіберспортивний тиждень.

Кіберспортсменам з росії заборонили виступати на світових змаганнях під своїм прапором 18 квітня 2022 року. Однак 28 серпня Міжнародна федерація кіберспорту зняла цю заборону.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року російсько-українська команда Team Spirit виграла кіберспортивний турнір The International 2023 з комп'ютерної гри Dota 2.

На початку серпня Українська федерація кіберспорту (UESF) внесла до чорного списку п'ятьох кіберспортсменів з України за гру в командах з росіянами. Серед них - два гравці російської команди Team Spirit з гри Dota 2 Ілля Мулярчук (Yatoro) і Мирослав Колпаков (Mira).

Наприкінці серпня збірна України з Dota 2 знялася з чемпіонату світу в Індонезії через допуск росіян.