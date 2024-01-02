Ближче, ніж будь-коли. На зустрічі лідерів G7 обговорять конфіскацію заморожених активів росії. Ця новина, яку розповсюдило агентство "Ройтерс", містить все більше підтвердження.

Коли планують провести це засідання, і які варіанти розглядають щодо коштів кремля? Деталі з'ясовував наш спецкор у Сполучених штатах Дмитро Анопченко.

Отже - сталося. Ідею конфіскації заарештованих російських активів (яку на початку навіть не сприймали серйозно) таки обговорять лідери G7. Так - будемо реалістами - остаточного рішення щодо конфіскації поки не ухвалено і скоріш за все його не буде і під час цієї зустрічі. Але - що називається - процес пішов. І цей процес очолюють Штати. А от про найближчі плани - розповім просто зараз.

Як підтверджують дипломатичні джерела, 24 лютого - в другу річницю повномасштабного російського вторгнення (або днем раніше) лідери "сімки" планують зібратися на віртуальну зустріч, за підсумком якої потрібен потужний меседж москві, потрібне знакове рішення, не просто "слова засудження і глибокої стурбованості". І таким меседжем може стати демонстрація єдності країн "сімки" у тому, щоб конфіскувати російські кошти й передати їх Україні. Тобто поки не саме вилучення російських грошей (а йдеться сумарно про 300 мільярдів доларів), а станом на зараз - спільна рішуча заява, знак про готовність діяти разом і покарати москву, що називається "рублем". Мінфін США (і тут процес курує особисто Дженет Єллен) розробив правову теорію, яка за певних умов має легалізовувати таку конфіскацію - і якщо щодо неї буде єдність між американцями і європейцями (а тут потрібен консенсус), то ці підходи можуть стати частиною міжнародної правової системи, і на них спиратимуться і міжнародні суди, коли росія спробує ці дії оскаржувати. І план у тому, що цю правову теорію, ці правові підходи Штати й мають презентувати союзникам за січень-лютий, щоб на онлайн-саміті їх вже обговорили перші особи. Якщо буде "зелене світло" - знадобляться поправки до законодавства кількох країн, включно зі Штатами й Великою Британією, але щодо Америки - конгрес до цієї ідеї в цілому прихильний.

І станом на зараз Вашингтон і Лондон ведуть непублічні консультації із союзниками - питають їхню думку, приводять все до "загального знаменника", адже з однієї з європейських столиць їм вже озвучили принцип "всі - так всі", тобто погодяться на участь у конфіскації тільки якщо всі європейські країни підтримають цей план і тільки якщо процес буде одночасним - по обидва боки Атлантики. Про важливість такої навіть не стільки єдності, скільки синхронності - я почув і від експертів.

Уріель Епштейн, виконавчий директор Renew Democracy Initiative:

Дуже важливо, щоб усі країни НАТО, весь Захід діяли разом настільки, наскільки можливо. Це правильно. Маю на увазі, що Сполучені Штати повинні бути готові рухатися вперед і подавати приклад. Але, звісно, ​​куди краще, якщо це буде зроблено в координації! Особливо тому, що один з аргументів, який використовують противники цієї ідеї - як виправдання, щоб не робити це, що всі союзники не працюють узгоджено. Тож той факт, що ми розпочали розмови з нашими європейськими партнерами, я вважаю абсолютно критичним. І сподіваюся - це все прискорить.

Так, думки навіть тут, у Сполучених Штатах, різні - що вже казати про ЄС. Була ідея дати Україні не всю суму, а відсотки, які збираються через її зберігання, але це крапля в морі.

Був план фінансувати шляхом цих коштів лише післявоєнне відновлення - і від американських топдипломатів я чув про бажання створити для цього Фонд, із якого будуть фінансувати конкретні проєкти. А міністр фінансів України навпаки говорив мені, що українське бачення, що не треба посередників, ці гроші має отримати бюджет, Київ сам повинен вирішувати - як і на що витрачати. Але все це - тактика, щодо якої можна домовлятися. А от стратегічний крок - за Великою сімкою. І у лютому можна очікувати зрушень.