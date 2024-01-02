На Хмельниччині рятують життя дівчини, що отримала поранення під час атаки рф [ Редагувати ]
На Хмельниччині рятують життя 17-річної студентки Острозької академії. Дівчина у новорічну ніч отримала важкі поранення у Старокостянтинові. Тоді ворог укотре масовано атакував місто "Шахедами". Про стан пораненої - дізнавалася Марічка Золота.
17-річна Даша планувала зустріти Новий рік із рідними у Старокостянтинові, але внаслідок ворожої атаки "Шахедами", із тяжкими пораненнями дівчина потрапила до реанімації.
Ірина, матір потерпілої:
Збивали "Шахеди" кулеметами. Куля відрикошетила, пробила вікно. Два вікна на кухні, порвала тюль і потрапила в дитину. Дитина впала під стіл. Чоловік потягнув на коридор. Далі ми самі, як могли почали надавати допомогу.
Жінка каже: ледь не втратила донечку, адже медики "швидкої" відмовились їхати на виклик під час повітряної тривоги.
Ірина, матір потерпілої Дарини:
Нам не надали "швидкої". Ми не знали, яка ситуація. Чи ми її втрачаємо, бо було дуже багато крові. Дитина стікала кров'ю, дитина задихалася
Чиновники ж запевняють: діяли за інструкціями.
Лариса Чубенко, т. в. о. директора Хмельницького обласного Центру екстреної медичної допомоги:
Бригади працювали згідно з законодавством. Це була вкрай небезпечна зона, де були обстріли, де були вибухи, де було небезпечно для бригади. Як тільки закінчилися обстріли, бригада негайно виїхала на місце події.
Медики стабілізували стан дитини й провели всі необхідні діагностичні дії.
Сергій Калиновський, лікар-нейрохірург Хмельницької обласної лікарні:
Стан дитини важкий. Важка травма грудного відділу хребта. На МРТ є ознаки забою спинного мозку на рівні поранення.
Вочевидь, на дівчину чекає складна операція і тривалий курс реабілітації. А у військовій адміністрації застерігають українців не нехтувати сигналами тривоги й перебувати в укриттях.
І вже надвечір бригада нейрохірургів Хмельницької обласної лікарні прооперувала Дашу. Тригодинна операція пройшла успішно. Стан дівчини стабільний.
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