Він до останнього подиху стояв щитом за рідну землю. Наступна історія - про воїна небесного легіону Яна Вільховецького. Він воював з 2016 року, брав участь у найзапекліших боях. А за кілька годин до загибелі Ян спілкувався зі своєю дружиною, зробив фото під час останнього виїзду на бойові позиції й записав аудіопослання своїм маленьким дітям.

Про незламність і боротьбу, непохитну віру і відвагу - у сюжеті Ольги Лучек.

26 лютого 2022 року. Ворог тисне на Київ. Тривають бої.

Битви за Ірпінь, Гостомель і Бучу, звільнення Чернігівщини та Харківщини, а ще Сєвєродонецьк і Бахмут. Ян Вільховецький брав участь в усіх цих битвах.

Марія Вільховецька, вдова військовослужбовця ЗСУ:

Він просто був дуже великим патріотом, він мав бути всюди, у 2016 він підписав контракт, контракт за контрактом, спочатку в Кам'янці-Подільському як сапер, потім вже в нашій десятці славнозвісних едельвейсів, 8 батальйон, вовки.

Ян родом із Чернівців. Усміхнений, щирий... Таким знала його дружина. Він був турботливим батьком для сина й доньки. Навіть перебуваючи на фронті, тримав із ними зв'язок.

Марія Вільховецька, вдова військовослужбовця ЗСУ:

Ми йдемо, зробимо роботу, я тобі перетелефоную. Тобто робота, ви йдете в наступ, там страшно, там вбити можуть. Все буде добре, все буде добре, ми повернемося, от так все буде добре закінчилося 15 вересня 2022 році.

За годину до загибелі чоловіка Марія спілкувалася з ним за допомогою відеозв'язку. Жінка вперше зробила скрін розмови. На годиннику - майже 11-та… Після цього Ян більше не дзвонив.

Марія Вільховецька, вдова військовослужбовця ЗСУ:

Я там вже плакала, дуже важко було мені, бачите, тут є 10:53, о 12 він скинув фото, бачите, тут він вже виїхав.

Ян загинув на Донеччині. Йому був 31 рік.

Марія Вільховецька, вдова військовослужбовця ЗСУ:

Пройшов всю Україну, завершив свій подвиг у Берестовому. Це було за Бахмутом на той час, він і ще один побратим вели своїх хлопців у наступ, звичайний старший солдат. Він був дуже обізнаний, він виконував будь-які бойові завдання, знав, як зробити так, аби було менше втрат.

Був сапером, стрільцем, потім навідником, розвідником, згодом - штурмовиком. Якось на Донеччині у бліндажі на Яновому ліжку кішка народила кошенят. Він годував їх і оберігав. Одне привіз додому і назвав Кардіограмою.

Марія Вільховецька, дружина:

Вона як заспокійливе, Кардіограма, заспокоює ритм серця, киця маленька така, забрали з пекла такого, це Янова любима була.

Кардіограма була дуже прив'язана до свого хазяїна. Коли з фронту привезли речі Яна, майже не відходила від них.

Марія Вільховецька, дружина:

Завжди шукає його, винюхує, вичікує цей запах, це особливий запах Яна був для неї.

У телефоні Марія досі зберігає Янові аудіоповідомлення з фронту.

Дуже небезпечно ходити, якщо машина вдруг тако виїжджає я даю телефон, мені його вже завтра принесуть, я вас цьомаю, люблю, постараюся 17 числа вийти на зв'язок, так нічо, нормально живемо, воюємо, діток обнімаю, передавай всім привіт, дуже-дуже сильно обнімаю, не переживайте, все добре, живий-здоровий.

Леся Шляхта, перша вчителька Яна Вільховецького:

Це Ян - у першому класі, почали навчання у 98 році, ось тут він, а це ми вже 4 клас закінчували, Ян ось тут, хороший він друг, товариш був, мав багато друзів, товариський, щирий, відвертий.

Сашко та Катерина навчаються у тому ж ліцеї, де здобував освіту Ян. Так само люблять географію та історію України. Та й мрії в них - ті ж, що й у батька.

Щоб війна закінчилася, щоб інші так люди не страждали.

Сашко, син Яна Вільховецького:

Щоб Україна захопила росію, щоб вона більше такою не була.

Щодня до могили Яна приходять найрідніші люди. Мати пригадує - трьох синів виховувала без чоловіка. Найстарший Ян - завжди був надійною підтримкою.

Валентина Вільховецька, мати загиблого військовослужбовця ЗСУ:

У всьому допомагав, навіть з дітьми молодшими, в садок відводив, приводив з садка. Він любив, любив Україну, любив, щоб все було по справедливості.

Після Перемоги рідні Яна планують поїхати на Донеччину. Туди, де Ян Вільховецький назавжди став воїном небесного легіону.