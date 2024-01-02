Ця група курсантів із вадами слуху та мови вже завершила вивчати теорію.

Інклюзивні автошколи для людей з особливими потребами цьогоріч запрацювали у 5 областях України. На Хмельниччині автошкола працює на базі філії релокованого Харківського університету МВС. Там забезпечили безбар'єрний доступ, допомогу сурдоперекладачів і придбали спеціальні автомобілі.

Як проходять теоретичні та практичні навчання інклюзивних груп - далі.

Віктор Кучер пересувається на візку. Щоб сісти за кермо автомобіля, чоловікові довелося перевчатися. Тепер допомагає іншим візочникам отримати водійські посвідчення.

Віктор Кучер, голова громадської організації людей з інвалідністю:

Я до того їздив на звичайній машині. Після травми був період що не їздив. А потім сів на спецавтомобіль і їжджу.

Пан Юрій додає: автівка людям з інвалідністю значно полегшує життя.

Юрій Янзюк, голова громадської організації людей з інвалідністю:

Це є необхідність для нас, з паличками добратися не реально. Треба шукати, чим добратися.

Програму зі створення інклюзивних автошкіл ініціювала Перша леді Олена Зеленська. На Хмельниччині люди з інвалідністю можуть навчитися кермувати у Кам'янець-Подільському на базі філії Харківського університету МВС.

Олександр Марунчак, керівник автомобільних курсів Харківського університету внутрішніх справ:

Ексклюзивні програми, обладнані автомобілі автоматичними коробками передач і ручним управлінням. І, звичайно, для осіб, які з вадами слуху і мови, це використання сурдоперекладачів.

Для вступу до автошколи потрібно зібрати документи й пройти медогляд.

Надія Донюк, лікарка територіального медичного об'єднання МВС України у Хмельницькій області:

Якщо у людини є довідка МСЕКу, де визначено, що немає протипоказів для отримання прав, то вони приходять до нас на медичну комісію. Проходять медичний огляд. Всі лікарі ставлять свої висновки, і далі ми колегіально вирішуємо, чи може отримувати права.

Далі - 11 тижнів навчання, а у фіналі - іспити у сервісному центрі МВС.

Микола Іщенко, керівник регіонального сервісного центру МВС у Хмельницькій області:

Всі умови для безбар'єрного доступу для громадян з інвалідністю. Ми можемо приймати іспити - теоретичні та практичні у громадян на кріслах-візочках та з вадами слуху і мовлення.

Ця група курсантів із вадами слуху та мови вже завершила вивчати теорію.

У вас розпочинається теоретичний іспит.

Андрій та його колега по групі успішно склали теорію.

Далі - практичні заняття на спеціально облаштованих автомобілях. З перекладачем жестової мови та інструктором.

Віктор Дзядзя, водій-інструктор:

Теоретичну частину вони закінчили, підготовкою задоволений. Все іде на найвищому рівні.

Курс навчання у цій автошколі вже пройшли більше сотні курсантів. Третина - з особливими потребами.