На Хмельниччині працює інклюзивна автошкола [ Редагувати ]
Інклюзивні автошколи для людей з особливими потребами цьогоріч запрацювали у 5 областях України. На Хмельниччині автошкола працює на базі філії релокованого Харківського університету МВС. Там забезпечили безбар'єрний доступ, допомогу сурдоперекладачів і придбали спеціальні автомобілі.
Як проходять теоретичні та практичні навчання інклюзивних груп - далі.
Віктор Кучер пересувається на візку. Щоб сісти за кермо автомобіля, чоловікові довелося перевчатися. Тепер допомагає іншим візочникам отримати водійські посвідчення.
Віктор Кучер, голова громадської організації людей з інвалідністю:
Я до того їздив на звичайній машині. Після травми був період що не їздив. А потім сів на спецавтомобіль і їжджу.
Пан Юрій додає: автівка людям з інвалідністю значно полегшує життя.
Юрій Янзюк, голова громадської організації людей з інвалідністю:
Це є необхідність для нас, з паличками добратися не реально. Треба шукати, чим добратися.
Програму зі створення інклюзивних автошкіл ініціювала Перша леді Олена Зеленська. На Хмельниччині люди з інвалідністю можуть навчитися кермувати у Кам'янець-Подільському на базі філії Харківського університету МВС.
Олександр Марунчак, керівник автомобільних курсів Харківського університету внутрішніх справ:
Ексклюзивні програми, обладнані автомобілі автоматичними коробками передач і ручним управлінням. І, звичайно, для осіб, які з вадами слуху і мови, це використання сурдоперекладачів.
Для вступу до автошколи потрібно зібрати документи й пройти медогляд.
Надія Донюк, лікарка територіального медичного об'єднання МВС України у Хмельницькій області:
Якщо у людини є довідка МСЕКу, де визначено, що немає протипоказів для отримання прав, то вони приходять до нас на медичну комісію. Проходять медичний огляд. Всі лікарі ставлять свої висновки, і далі ми колегіально вирішуємо, чи може отримувати права.
Далі - 11 тижнів навчання, а у фіналі - іспити у сервісному центрі МВС.
Микола Іщенко, керівник регіонального сервісного центру МВС у Хмельницькій області:
Всі умови для безбар'єрного доступу для громадян з інвалідністю. Ми можемо приймати іспити - теоретичні та практичні у громадян на кріслах-візочках та з вадами слуху і мовлення.
Ця група курсантів із вадами слуху та мови вже завершила вивчати теорію.
У вас розпочинається теоретичний іспит.
Андрій та його колега по групі успішно склали теорію.
Далі - практичні заняття на спеціально облаштованих автомобілях. З перекладачем жестової мови та інструктором.
Віктор Дзядзя, водій-інструктор:
Теоретичну частину вони закінчили, підготовкою задоволений. Все іде на найвищому рівні.
Курс навчання у цій автошколі вже пройшли більше сотні курсантів. Третина - з особливими потребами.
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