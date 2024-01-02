рф випустила по Україні понад 30 "шахедів": тепер атакує ракетами [ Редагувати ]
російська федерація випустила 35 безпілотників для атаки на Україну у ніч на 2 січня.
За даними Повітряних Сил ЗСУ, українські сили ППО успішно знищили всі ворожі цілі, які були запущені з мису Чауда – Крим та району Приморсько-Ахтарськ – рф.
Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України, - йдеться у повідомленні.
Станом на 07:00 російська стратегічна авіація запустила крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55 бортами стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря. Повітряна тривога оголошена на всій території України.
по темі
російська федерація здійснила атаку на Україну вночі 17 грудня
1 січня російські війська намагалися атакувати Київську область за допомогою дронів
З цієї кількості приблизно 3000 безпілотників були збиті Силами оборони
Російські терористи атакували село Борова в Ізюмському районі Харківської області
Пошукова операція поліції Польщі в прикордонній з Україною зоні була завершена після інциденту з російською крилатою ракетою