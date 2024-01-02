Вони зустрічають Новий рік, випробовуючи сили й характер. У Черкасах юнацький підрозділ морських піхотинців склав залік на шеврон навчального підрозділу. За нього в однакових умовах змагаються всі, незалежно від віку і статі. Як саме - розкаже Станіслав Кухарчук.

Поки в Черкасах усі готувались до Нового року, вихованці дитячого підрозділу морських піхотинців складали залік на право носити шеврон. Гурток хоча і юнацький, але завдання на іспиті абсолютно дорослі. Найважчі - це силова вправа "Табата" та трихвилинний двобій у рингу. Так в юнаків та дівчат гартують витривалість.

Гурток морської піхоти при Черкаському міському клубі юних моряків працює вже понад сім років. Створити його допоміг легендарний 503-ій окремий батальйон морпіхів. Із самого початку не було відбою від охочих тут займатись, тому для зарахування інструктори проводили ретельний відбір, адже навантаження на підлітків чималі. Одинадцятирічний Денис прийшов у навчальний підрозділ тільки восени. Він наймолодший вихованець, але на заліку від старших намагається не відставати.

Так само на рівних борються носити шеврон навчального підрозділу і дівчата. Зараз їх у гуртку троє - і всі прийшли на залік. 16-річна Анастасія займається вже третій рік. В розбиранні автомата дасть фори навіть досвідченим воякам. Цей етап заліку дівчина ускладнює для себе спеціально - заплющує очі.

Анастасія - вихованка підрозділу юних морських піхотинців:

Ми кожен день проходили, порозбирали, вже навіть просто м'язова пам'ять - деталі нема, а ти її тягнешся туди вставити.

Третій рік поспіль Юлія 31 грудня приходить до клубу "Юних Моряків", щоб підтримати свою доньку. Дитина сама вирішила записатись у підрозділ морських піхотинців - і мама цей вибір підтримала. Адже поганому тут точно не навчать …

Юлія Іщенко - мати вихованки гуртка "Морська піхота" Черкаського клубу юних моряків:

Саме тут їм дають правильні установки. Тобто, розуміння правильного патріотизму, правильного націоналізму і розуміння, що їм треба робити в тяжких ситуаціях таких, як повномасштабне вторгнення. Я впевнена, що саме ці діти збудують нашу справжню Україну

Інструктори, які приймають залік, колись так само складали цей іспит. Тепер вони чинні військовослужбовці ЗСУ, тому свої обличчя ховають. Нині ж прийшли, щоб допомогти керівнику гуртка провести залік. Олександр Костін, взяв підрозділ під свою опіку, коли педагоги мобілізувались до збройних сил. Чоловік каже, більшість вихованців юнацького підрозділу надалі обирають військову кар'єру і до цього їх треба ретельно підготувати.

Олександр Костін - керівник гуртка "Морська піхота" Черкаського клубу юних моряків:

Ми взяли за базу залік на кольоровий шеврон 138 центру спеціальних операцій. Переопрацювали його під дітей, адаптували. Діти витримують, ви ж бачите, ніхто не впав, діти витримують.

Підлітки складають залік не на переможця, радше щоб випробувати власні сили. А шеврон навчального підрозділу - іще одна для цього мотивація… Адже на ньому емблема легендарного 503-го батальйону морської піхоти.