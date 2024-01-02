В Україні з першого січня збільшився розмір мінімальної заробітної плати й тепер складає сім тисяч сто гривень. Відповідно - підвищилися і певні соціальні виплати. Зокрема, оплата праці "Армії відновлення".

Нагадаю, цей урядовий проєкт дає можливість безробітним виконувати суспільно-корисні роботи та отримувати за це гроші. Тож якою відтепер буде ця сума - далі у наступному матеріалі з Одещини.

Село Коси на півночі Одещини: підприємств обмаль - безробіття тотальна проблема! Тож для місцевих жителів громада разом зі службою зайнятості організувала суспільно-корисні роботи. Це плетіння сіток для морських підрозділів ЗСУ. Такі сітки тридцять метрів завдовжки захищають прибережну смугу від мін, які встановили у Чорному морі російські окупанти.

Олег Кунаренко, в. о. директора Подільської філії Одеського обласного центру зайнятості:

Оце от плететься спеціальне, от ви бачите, таке очко сорок на сорок: сюди заходить міна своїми зубами - вона вставляється сюди, і вона не може звідси вийти - і виходить, що ця сітка стає забороною для проходу міни до берега. - І на якій глибині? - Шість метрів!

Оплачується така праця з Фонду соцстрахування на випадок безробіття. Розмір - півтори мінімальної зарплати. Раніше це було десять тисяч п'ятдесят гривень - а з Нового року, коли підвищилася планка - сума сягає вже десяти тисяч шестисот п'ятдесяти гривень. Але гроші не головне - кажуть у громаді про своїх працівниць.

Валентина Цигуль, староста Косівського старостинського округу Куяльницької ОТГ:

Сьогодні такий важкий час в нашій державі, що в кожного з них болить. І вони з задоволенням це роблять, вони приходять - вони душу вкладають в це, розуміючи, що це буде користь для Збройних сил України.

У пані Наталії державу на фронті захищає майже вся родина…

Чоловік і два сини!

Тож як би сильно не впивалася в руки капронова нитка, жінка міцно затягує черговий вузлик.

Наталія Ярморатій, жителька села Коси:

Не завжди вони можуть подзвонити, не завжди вони можуть сказати, а в'яжеш - просто заспокоюєш нерви, в'яжеш цю сітку і думаєш: комусь вона допоможе, комусь вона якусь користь принесе.

Взагалі ж, роботи у рамках програми "Армія відновлення" можуть бути абсолютно різні: від ліквідації наслідків ворожих обстрілів до будівництва захисних споруд та благоустрою. Долучаються безробітні, які стоять на обліку, але нещодавно до цієї категорії уряд додав ще й вимушених переселенців.

Ольга Печерига, заступник начальника відділу Одеського обласного центру зайнятості:

Це означає, що вимушено переміщенні особи, які, можливо, не бажають стати на облік до центру зайнятості, а бажають брати участь у суспільно-корисних роботах, можуть взяти участь, і оплата праці буде здійснюватися за наші кошти, навіть коли у місцевих бюджетів кошти відсутні.

Щодо організації таких робіт - то спочатку має бути відповідне розпорядження військової адміністрації, погоджене командуванням. Але в службі кажуть: чимало залежить і від ініціативи, яку мають проявити саме місцеві органи влади.

Микита Коренєв, директор Одеського обласного центру зайнятості:

Тому ми закликаємо всіх наших колег з територіальних громад, з органів місцевого самоврядування спільно працювати. Всі наші фахівці готові надати повністю фахову консультацію по місцю, будь ласка, звертайтесь, будемо раді, і спільно будемо розв'язувати це питання.

Слід зауважити, що цього року в Україні заплановане ще одне збільшення оплати такої праці. З першого квітня, коли вдруге підвищиться розмір мінімальної зарплати - ця сума становитиме вже дванадцять тисяч гривень.