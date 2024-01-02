Ворог сподівається, що ЗСУ послаблять увагу у святкові дні: яка оперативна ситуація на фронті [ Редагувати ]
Східний напрямок наразі дуже активний і там постійно відбуваються бої. Про це в ефірі телемарафону повідомив Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.
"Хто був на передовій лінії в новорічну ніч - ніс бойові завдання. Ті, хто перебували в умовному тилу, звичайно, намагалися створити якусь хоч трішки святкову атмосферу. Ворог сподівається, що ми, можливо, послібимо свою увагу у святкові дні, але такого немає. Роботи ще багато", - повідомив Тимочко.
Інститут вивчення війни, посилаючись на інформацію від російського воєнного блогера, повідомляють, що російські підрозділи, особливо ВДВ, зазнають важких втрат і не мають часу на відпочинок та відновлення. Військовослужбовець прокоментував цю інформацію.
"Звичайно, з цим повʼязано декілька моментів. Перший - це те, що на південному напрямку воює такий собі генерал Теплинський, а він - саме вихідець із десантно-штурмових військ, і для нього є зрозумілим тактика ведення бою власне цим родом військ. І, звичайно, що він не придумав нічого кращого, ніж задіяти велику кількість військ. Навіть коли вони втрачають і 60-70% особового складу, вони намагаються його доукомплектувати на полі бою", - резюмував Тимочко.
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