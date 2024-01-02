Брюссель - одна з найпопулярніших столиць Європи для відпочинку у різдвяно-новорічний сезон. Тисячі туристів приїжджають пройтися центром міста і відвідати святкові ярмарки. За підрахунками місцевої влади, торік у народних гуляннях під відкритим небом взяли участь мільйон двісті тисяч гостей, цього року чекають не менше.

Яким був цей різдвяний ярмарок у Брюсселі, і що мало попит в українській крамничці? Дізнавалась Ірина Іванова.

Різдвяний ярмарок у Брюсселі - це карта світу у мініатюрі, де кожен намет - крихітне культурне представництво своєї країни. Цього сезону у місті працює дві сотні таких наметів. Є серед них і український.

Синьо жовті прапорці й постійна черга з покупців. Біля українського намету - не пройти. Це єдина на брюссельському ярмарку точка, де кожного покупця зустрічають частуванням.

- А це звідки? З України? - Так, це з України. - Дякую. - Це лікер. - Мучас ґрасіас! Салют! - В Україні ми кажемо: "Будьмо!" - Будьмо!

Безкоштовні напої, канапки з салом та огірками. І широкий вибір сувенірів. Таким цього сезону було українське шале у Брюсселі. В асортименті близько 300 найменувань - ювелірні прикраси, вишиванки, ляльки-мотанки, вʼязані іграшки, обереги. Щось привезли з України, частину товарів виготовили своїми руками наші біженці в Бельгії.

Є чорна кераміка зі Львова, є багато свистунців з Опішні - опішнянська кераміка. Було дуже багато косівської кераміки, але все розкупили. Взагалі продається все насправді, але дійсно дуже багато взяли іграшок для дітей, розʼїхалися по всьому світу. І особливо, хоч Європа не така холодна, як Україна, але велику популярність мали карпатські шкарпетки та рукавички.

Хтось зі відвідувачів ярмарку прийшов купити подарунки до свята саме в українській крамничці, а хтось - щоб підтримати нашу країну.

Тетяна, відвідувачка ярмарку:

Я спеціально прийшла на ярмарок, тому що в фейсбуці я почитала, що донатять, і я теж думаю, який-небудь вклад зроблю, і даруночки маленькі куплю. Дітям сподобалось. Мені дуже сподобалась лялька-мотанка, я ще подумаю, певно, вернусь і куплю.

Мірʼям, відвідувачка ярмарку:

Я купила карти з дуже гарними українськими мотивами, я подарую їх своїм батькам, яким обом по 89 років. Хочу привітати їх з Новим роком. Також бажаю всім миру в наступному році.

За півтора місяця роботи українське шале відвідали гості з майже пів сотні країн. Кожному пропонували поставити відмітку на карті.

Найбільше позначок - на Європейському континенті, а ще в Латинській Америці, хоч є і дуже віддалені країни.

У нас дуже були цікаві дійсно гості. Ось, наприклад, хлопець з Чилі, він дуже щиро вболівав за Україну, і нам подарував отакий шеврон. Але, мабуть, найдальша точка, з якої у нас були гості у нашому шале, це Самоа - це маленька країна у Тихому океані.

Головне в роботі української крамнички - створити атмосферу свята для гостей, залишити приємні спогади та просувати імідж нашої держави, кажуть організатори. А ще - зібрати кошти на допомогу Україні.

Марта Барандій, голова організації "Promote Ukraine":

Дякуючи Філіпу Клозе, меру Брюсселя, другий рік поспіль ми маємо можливість робити благодійні продажі, організовувати благодійні проєкти. Цього року ми збираємо на пункт незламності в Києві, це дуже важливо, на вулиці Стадіонній, 14 - я підкреслюю, це важливо, люди сьогодні потребують тепла, потребують інтернету.

Вартість облаштування та забезпечення роботи такого пункту незламності на пʼять місяців - приблизно 15 тисяч євро. До проєкту долучився Європейський парламент, який надав частину коштів. Решту потреб - закриють з виторгу на різдвяному ярмарку.