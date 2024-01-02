Ворог не припиняє спроб масованих ракетних атак. Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, в ефірі телемарафону розповіла про оперативну ситуацію на Півдні та у морі.

"На Півдні ситуація та само напружена, як і по всій країні. Ворог не припиняє спроб масованих ракетних атак, для чого застосовує і статегічну авіацію в тому числі. Також ми спостерігали протягом цієї доби і активність ворожої артилерії. Ворог продовжує обстрілювати, хоча вона значно знизилась. Силами оборони Півдня проведено потужну бойову роботу по лівому берегу, де знищено за минулу добу 20 гармат, якими ворог обстрілює правий берег Херсонщини", - сказала Гуменюк.

Також вона прокоментувала ракетну небезпеку станом на 07:40.

"Те, що стосується цієї атаки, ворог буде спрямовувати ракети в різних напрямках, тому треба відстежувати оперативну обстановку. Заміна і конфігурація ракетоносіїв сьогодні свідчить про те, що вони можуть також бути задіяни під час атаки. Пуск із підводного човна виявити складніше у звʼязку з чим, можливо, і була проведена така заміна. Ракети, випущені з підводного човна, ідуть дуже низько і їх виявляють за кілька хвилин фактивно до безпосереднього удару. Внаслідок того, що довгий час ракети "Калібр" не використовувались, ймовірно, ворог вичікує певного моменту".