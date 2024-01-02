У напрямку Києва летять "Кинджали": упали уламки, є проблеми зі світлом і водою [ Редагувати ]
Російські війська під час ракетної атаки випустили в напрямку Києва гіперзвукові балістичні ракети "Кинджал".
Про це повідомляє очільник КМВА Сергія Попка.
В Печерському районі зафіксовано ще падіння решток на житловий будинок. Інформація уточнюється. Оперативні служби слідують на місця викликів, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток:
- в Голосіївському р-ні
на відкритій території.
- в Печерському районі - на дах 9-ти поверхового житлового будинку + на ще один багатоповерховий будинок;
- в Оболонському р-ні на нежитлову забудову;
- в Святошинському р-ні (уточнюється);
- в Подільському р-ні
пошкоджено газову трубу.
Також мер столиці Віталій Кличко повідомив про знеструмлення декількох районів Києва та відсутність водопостачання.
У Подільському районі попередньо - влучання на територію обʼєкту цивільної інфраструктури. Всі служби прямують на місце. Також у Подільському районі пошкоджено газову трубу, - повідомив Кличко.
Нагадаємо, в Україні триває повітряна тривога. Подбайте про свою безпеку!
по темі
У Харкові пролунали вибухи сьогодні вранці, 2 січня
Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, в ефірі телемарафону розповіла про оперативну ситуацію на Півдні та у морі
російська федерація випустила 35 безпілотників для атаки на Україну у ніч на 2 січня
Пошукова операція поліції Польщі в прикордонній з Україною зоні була завершена після інциденту з російською крилатою ракетою
У Києві з-під завалів дістали тіло одного загиблого, кількох людей шукають, загальна кількість постраждалих у столиці зросла до 21. Про це повідомив мер Віталій Кличко