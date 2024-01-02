Харків перебуває під масованим обстрілом: є влучання [ Редагувати ]
У Харкові пролунали вибухи сьогодні вранці, 2 січня. Місто знаходиться під масованим ракетним ударом. По всій Україні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов в Telegram.
Є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови. Там зараз пожежа, на місце виїхали рятівники. Інформація щодо постраждалих нині уточнюється.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдали ударів по Харкову.
Окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову. Зокрема, по центральній частині міста.
На цю хвилину - без постраждалих. Інформація оновлюється. Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі. Деталі встановлюються. Екстрені служби працюють на місцях, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні триває ракетна небезпека.
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