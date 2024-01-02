Сезонні інфекції ширяться Україною. З жовтня занедужало понад мільйон сімсот тисяч людей. Хворіють цілими сім'ями та колективами. Які віруси зустрічаються найчастіше? І чим цей епідсезон відрізняється від попередніх? - розкаже наша кореспондентка Жанна Дутчак.

У поліклініках Івано-Франківська - наплив пацієнтів. Більшість - зі схожими скаргами: погане самопочуття, озноб, головний біль, кашель і підвищена температура.

Неля Паньків, терапевт Івано-Франківської міської поліклініки №2:

Справді відмічаємо зріст вірусних інфекцій. Серед них є і вірус грипу, і вірус ГРВІ, аденовірус, а також випадки ковіду.

Ольга Савчук, директорка КНП "Центр первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги":

Захворюваність середньо сезонно порівняно із минулими сезонами плюс 35 -40%. Це дуже багато. Цей сезон є безпрецедентний за кількістю захворівших.

Щотижня в Україні фіксують понад сто п'ятдесят тисяч нових випадків захворювання на грип і ковід. З них - більш ніж половина серед дітей.

Ірина Джус, головний спеціаліст департаменту освіти й науки Івано-Франківської міської ради:

З понад тридцяти п'яти тисяч здобувачів освіти у нас не відвідало в межах 14-16 відсотків. Натомість в жовтні у нас картина була 9 -11 відсотків відсутніх через хворобу. Це свідчить про те, що почастішали випадки захворювання грип, ГРВІ.

Цьогоріч епідсезон почався - у вересні, й дуже стрімко, кажуть медики. Тривалість перебігу захворювання й одужання - значно зросла.

Ольга Савчук, директорка КНП "Центр первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги":

Окремий момент, який ми відмічаємо в цьому сезоні, чого ми не фіксували раніше - це коли люди повторно, протягом одного сезону переносять два-три рази гострі респіраторні вірусні інфекції. Це не нормально. Проходить місяць-півтора, людина із тими самими симптомами звертається до лікаря

Всі ці особливості - припускають медики - можуть бути наслідком коронавірусної інфекції.

Ольга Савчук, директорка КНП "Центр первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги":

Станом на сьогодні вчені це питання вивчають, можливо, це такий тривалий постковідний синдром, на фоні якого всі звичайні вірусні інфекції себе по-іншому проявляють.

Неля Паньків, терапевт Івано-Франківської міської поліклініки №2:

Ослаблений імунітет, і психоемоційний стан, тривожність людей. Переживання, враховуючи ситуацію в країні, люди ослаблені, люди тривожні, і відповідно імунна система не так добре справляється.

Наразі в Україні циркулюють віруси грипу А та В. Паралельно - ходить і ковід. У двох областях - Вінницькій та Кіровоградській - виявили випадки нового субваріанту коронавірусу "Pirola". Цей штам відрізняється від попередніх високою заразністю. Та найбільша кількість звернень до медиків - все ж з ознаками ГРВІ.

Неля Паньків, терапевт Івано-Франківської міської поліклініки №2:

Хворіють цілими сім'ями. Особливо, що відмічають, що на роботі 10-12 людей одночасно йдуть на лікарняний листочок в колективах.

Тож медики рекомендують тим, хто часто страждає на респіраторні інфекції, перед початком епідсезону бодай щепитися від грипу та ковіду.

Ольга Савчук, директорка КНП "Центр первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги":

Ті люди, які є часто, тривало хворіючими, які є в групі ризику, які колись перенесли важкий ковід і мали постковідний синдром їм важливо вакцинуватися. І вчасно звертатися до сімейного лікаря. Тому що подекуди одна-дві доби призводять до того, що виникає ускладнення у вигляді бронхіту, пневмонії, і закінчується все це стаціонаром.

В Івано-Франківській області в грудні від ускладнень грипу померли дві люди. Наразі в Україні переважає захворюваність на COVID-19, кажуть фахівці. Та вже із січня прогнозують ріст хворих на грип.