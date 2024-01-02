Одеса досі оговтується від удару дронами в ніч проти першого січня. Тоді ворог спрямував по регіону три десятки "Шахедів". Переважну більшість з них знищили сили ППО, але від падіння уламків безпілотників загинула людина. Докладніше про наслідки атаки - розкаже Андрій Анастасов.

За пів години до початку Нового року росіяни атакували Одещину дронами типу "Шахед-131" та "Шахед-136". Напад тривав майже до четвертої ранку.

Двадцять вісім безпілотників знищили сили протиповітряної оборони, але через те, що ворог свідомо спрямував "Шахеди" на спальні райони Одеси, уламки впали на житлові будинки. І це призвело до руйнувань.

Григорій, житель Одеси:

Ми відзначали Новий рік у друзів - і ось привітали нас! Без п'яти дванадцять зателефонували сусіди, кажуть: приїжджайте - і от картина! Усі пошкодження на кухні: вентиляційний канал повністю винесений!

Загалом пошкоджено три багатоповерхівки та три приватних будинки. Загинув п'ятнадцятирічний хлопець. Зі слів знайомих, під час падіння уламків він перебував на кухні на десятому поверсі висотки.

Аліна Островерх, жителька Одеси:

Не виходьте взагалі! Не дивіться насправді що летить, куди летить, тому що це дуже страшно: здається, що це дуже далеко, але це дуже близько, чесно.

Крім того, три людини отримали поранення та зараз перебувають у лікарнях. Ще чотирьом - медики надали допомогу на місці. Наталя показує свою оселю: домівка зруйнована. Врятувало жінку те, що вона сховалася проміж двох стін.

Наталія Сухова, жителька Одеси:

Прилетіло, вибухнуло! Чоловік був на вулиці із собакою: собака - на смерть, чоловік - контужений, у реанімації лежить.

Цієї ночі на Одещині не вдалося уникнути й влучання: дрон поцілив у припортовий термінал. Там спалахнула пожежа, але люди не постраждали.

Наталія Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України:

Очевидним пріоритетом для ворога була припортова інфраструктура і прибережна в цілому, тому що розуміємо, що ворог вишукує і системи протиповітряної оборони, і намагається завдати удару по зерносховищах, і нашкодити функціонуванню навігаційного коридору в цілому.

При цьому, за оцінкою Генштабу ЗСУ, безпекова ситуація залишається надзвичайно напруженою, адже в акваторії Чорного моря продовжують чергування три надводні ракетоносії. Погодні умови дозволяють їм виконувати бойове завдання, а це означає, що двадцять чотири ракети типу "Калібр" ворог може застосувати будь-якої миті.