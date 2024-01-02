Масована ракетна атака по Україні. Десять людей постраждали у Києві - усі жителі однієї багатоповерхівки. Дев'ятьох з них ушпиталили. Ще шестеро постраждалих - у Харкові. Росіяни зранку підняли в повітря два десятки літаків - Ту-95 та Ту-22, а також носії "Кинджалів" - Міг-31. Атака триває. Є нові пуски ракет.

Юрій Ігнат, речник Командування Повітряних сил ЗСУ, розповів подробиці ранкової атаки у ефірі телемарафону.

"росія продовжує атаку. Є ймовірність пуску "Калібрів". Ворог застосовує різні типи озброєння та різні типи літаків у повітрі. МіГ-31К, Х-47М2 "Кинджал". Є пуски "Кинджалів", скільки їх було, скільки вдалося знищити, повідомимо, звичайно, пізніше. Це стосується і крилатих ракет стратегічної авіації Ту-95, було багато бортів у повітрі. Багато ракет летіло у напрямку столиці зокрема. Просимо дочекатися завершення бойової роботи", - сказав Ігнат.

Також він прокоментував нічну атаку "Шахедами".

"Вночі росіян випустили 35 "Шахедів". Усі були знищено. Працювали різні засоби, які могли використовувати наші захисники. Летіли вони майже по всій території України, в різні напрямки. Теплова атака - спочатку бʼють "Шахедами", потім - ракетами. Вони так робили минулого року, коли атакували критичну інфраструктуру", - підкреслив речник.