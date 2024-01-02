Атака на Харків: понад 20 постраждалих, є жертва [ Редагувати ]
Через масований обстріл Харкова 2 січня вже відомо про понад 20 поранених. Ще одна людина загинула.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі. Вид ракет встановлюється. На цю хвилину - більше 20 постраждалих. Одна людина загинула, - йдеться у повідомленні.
Також, за словами голови ОВА, пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів.
Медики надають допомогу 22 пораненим, госпіталізовані до медичних установ - 16 осіб. Служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ударів.
Нагадаємо, в Україні триває повітряна тривога.
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Ракетна атака на всю Україну триває просто зараз. Понад 20 постраждалих і один загиблий - це те, що відомо натепер про ситуацію в Харкові.