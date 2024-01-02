Ракетна атака Києва: де зафіксовано пожежі [ Редагувати ]
Вранці 2 січня Київ перебуває під масованою атакою росіян, які запустили ракети різних типів, зокрема "Кинджал". У КМВА повідомили, де зафіксували загорання.
Внаслідок ракетної атаки в Києві:
- В Солом’янському районі, зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків. Виявлено вже 10 постраждалих;
- В Деснянському р-ні попередньо є загорання супермаркету;
- В Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;
- В Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території.
- В Печерському районі - на дах 9-ти поверхового житлового будинку; на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;
- в Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень:
- в Святошинському р-ні (уточнюється);
- в Подільському р-ні загорання на території ринку; пошкоджено газову трубу а також падіння решток на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється.
- Шевченківський район – падіння решток на відкриту територію.
Усі екстрені служби працюють по викликах.
Також мер столиці повідомив про 16 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. 15 із них медики госпіталізували.
У мережі опублікували фото зі столичного пологового будинку. Батьки з новонародженими дітьми ховаються від російських ракет.
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