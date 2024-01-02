Вранці 2 січня Київ перебуває під масованою атакою росіян, які запустили ракети різних типів, зокрема "Кинджал". У КМВА повідомили, де зафіксували загорання.

Внаслідок ракетної атаки в Києві:

- В Солом’янському районі, зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків. Виявлено вже 10 постраждалих;

- В Деснянському р-ні попередньо є загорання супермаркету;

- В Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;

- В Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території.

- В Печерському районі - на дах 9-ти поверхового житлового будинку; на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;

- в Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень:

- в Святошинському р-ні (уточнюється);

- в Подільському р-ні загорання на території ринку; пошкоджено газову трубу а також падіння решток на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється.

- Шевченківський район – падіння решток на відкриту територію.

Усі екстрені служби працюють по викликах.

Також мер столиці повідомив про 16 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. 15 із них медики госпіталізували.

У мережі опублікували фото зі столичного пологового будинку. Батьки з новонародженими дітьми ховаються від російських ракет.