Уряд збільшив компенсації за працевлаштування ВПО [ Редагувати ]
За працевлаштування переселенців держава відтепер платитиме роботодавцям майже удвічі більше. Відповідне рішення ухвалив уряд і чинності воно набуло з 1-го січня. Нагадаємо, програму стимулювання підприємців запровадили торік у квітні.
За цей час лише на Волині нею скористалися майже чотири сотні підприємців. Їм виплатили понад десять мільйонів гривень. Сніжана Сидорук розкаже більше.
Було окуповане наше місто, і нам прийшлось виїхати звідти, тому що обстріли були. Було неможливо. І дитина 10 років.
Антону Ревенко - 38. Чоловік з родиною до Луцька переїхав торік із Рубіжного Луганської області. Ось уже два роки, як він працює технологом на місцевій фабриці.
Антон Ревенко, переселенець з Луганської області:
До приїзду в Луцьк я працював на схожому виробництві з 2004 року, тобто 17 років я пропрацював, тобто все знаю про це виробництво, як що робиться, як виготовляється картон.
Підприємство виробляє картонно-паперову продукцію. За добу тут переробляють майже двісті п'ятдесят тонн макулатури.
Фабрика працює цілодобово. На підприємстві - понад вісімсот робітників. Серед них - пів сотні переселенців.
Богдан Капітула, керівник цеху Луцької картонно-паперової фабрики:
Кожне підприємство страждає від того, що не вистачає людей. Просто людей немає, багато хто виїхав за кордон. Багато хто воює. Виробництво у нас іде поступово, постійно підіймаємо план і постійно підбираємо людей.
На фабриці роботу знайшла і колишня вихователька дитсадка пані Оксана. Жінка з Лиману, що на Донеччині.
Оксана Борщова, переселенка з Донецької області:
13 років в мене педагогічного стажу, вища педагогічна освіта, на жаль, тут не можу піти вихователем працювати, немає такої можливості. По об'яві сюда прийшла. Тут працюю укладальницею-пакувальницею. Зарплата - непогана. Плюс ми отримуємо переселенські, плюс чоловік присилає кошти. Він - військовослужбовець.
З початку великої війни понад сорок працівників фабрики пішли захищати Україну. Тож рук тут постійно бракує. Відтак, охоче дають роботу людям, які через війну покинули свої домівки. А це ще й додаткові виплати від держави. За кожного такого працівника підприємство отримує компенсацію від держави.
Віталій Смусь, заступник генерального директора Луцької картонно-паперової фабрики:
Завдяки співпраці з центром зайнятості ми отримуємо часткову компенсацію витрат на оплату праці. В сучасних умовах це дуже велика підтримка для всіх роботодавців. Ми отримали компенсацію за них в розмірі двох мінімальних заробітних плат.
Програму стимулювання підприємців запровадили торік у квітні. За те, що взяли в штат переселенців, волинські роботодавці вже отримали від держави компенсацій на понад десять мільйонів гривень. Загалом на Волині з початку повномасштабного вторгнення працевлаштували понад півтори тисячі ВПО.
Алла Куцин, директорка Волинського обласного центру зайнятості:
Держава сьогодні не вкладає кошти в підтримання безробітного, поки він шукає довго роботу, а вона зробила перерозподіл цих коштів для підтримання бізнесу і на стимулювання створення нових робочих місць.
Днями Кабмін збільшив суми компенсацій за працевлаштування переселенців. Відтак, з нового року за одного такого працівника держава платитиме роботодавцю майже удвічі більше. На це передбачили 350 мільйонів гривень. Найбільше ж бажання у тих, кого війна змусила шукати нову роботу, якнайшвидше повернутися у свої домівки. Олена - у рідний Харків.
Олени - переселенки з Харкова:
Хочеться, щоб люди не страждали, щоб не вбивали хлопців наших, наших чоловіків. Хочеться миру, хочеться Перемоги.
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