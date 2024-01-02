Ракетна атака на всю Україну триває просто зараз. Понад 20 постраждалих і один загиблий - це те, що відомо натепер про ситуацію в Харкові.

Деталі терористичного обстрілу по місту розповів Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації.

"Біля 6 ракетних ударів по Шевченківському району міста Харкова. Це житлова забудова, майже центр міста Харкова. Наразі відомо, що 22 людини постраждало, одна - загинула, 16 - наразі госпіталізовано. Руйнування значні, це житловий фонд. На місці працюють усі підрозділи ДСНС та всі служби. Будемо робити будинковий обхід, кожну квартиру. Вибуховими хвилями повибивало і вікна, і шибки. Руйнуванння значні. Прогнозуємо, що кількість постраждалих буде збільшуватись. Ймовірно, ударили "Кинджалами", - повідомив Синєгубов.

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Станом на 09:26 відомо про 41 постраждалого внаслідок ранкового удару окупантів по Харкову.