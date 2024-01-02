Росіяни намагаються знищити не лише українців, а й історію та культуру України. В ніч проти Нового року від двох влучань "Шахедів" згорів львівський музей головного командира УПА Романа Шухевича. Будівля мала історичне значення, бо була останньою штаб-квартирою керівника повстанців. Христина Гашенко розкаже більше.

Перший ворожий "Шахед" у музей командира УПА Романа Шухевича поцілив близько 5-ї ранку 1-го січня. А вже за пів години на те ж місце прилетів ще один російський дрон.

Христина та Павло Кшик, жителі Львова:

Поліції почали передавати по рації, що десь на підході ще 1 "Шахед". Вони всіх відігнали, і ми вже були далі, на безпечній відстані, і там уже перечекали, пролетів 2-й, він зробив таке більше руйнування, ніж перший. - Його намагалися збити, але не збили.

Укриттів у приватних будинках немає. То ж від "Шахедів" місцеві жителі ховалися у лісі навпроти.

Христина Кшик, жителька Львова:

Дуже страшно за дитину. Дитина перелякалася. За будинок було страшно, чи будуть руйнування, чи буде куди вертатися. Вхопила тільки картки, гроші й все, вибігла.

Російські безпілотники музей Романа Шухевича знищили вщент. Це була остання штаб-квартира керівника повстанців. Мистецтвознавцям у 90-х вдалося відтворили побут генерал-хорунжого Шухевича. Саме тут у тисячу дев'ятсот п'ятдесятому році, щоб уникнути радянського арешту, Роман Шухевич наклав на себе руки.

Петро Слободян, заступник директора Львівського історичного музею:

Вони знали, де він знаходиться, чітко контролювався будинок кілька днів. Шухевич побачив, що його оточують. Він заховався, але вони пішли будинок, і він застрелився.

Найцінніші експонати, які належали родині Шухевичів, з музею вивезли на початку повномасштабного вторгнення росіян.

Петро Слободян, заступник директора Львівського історичного музею:

Найціннішою пам'яткою був сам будинок який, на жаль, є зруйнований, зараз невідомо наскільки його вдасться реконструювати. Тут також зберігалося цінне погруддя Романа Шухевича. Робота Михайла Черешньовського, воно ніби вціліло.

Музей Романа Шухевича росіяни знищили в день народження іншого борця за незалежність України - Степана Бандери. І того ж вечора безпілотниками-камікадзе ворог завдав руйнувань вишу, де навчався сам Бандера. Через атаку шахеда пошкоджено дах будівлі. Історики певні, росіяни навмисно спланували атаки саме цієї дати.

Святослав Шеремета, голова комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції Львівської обласної ради:

Розуміємо, що Роман Шухевич - головний командир УПА, був побратимом і послідовником Степана Бандери в боротьбі за українську державність. І за відновлення Української Держави. Ми розуміємо, що це була цілеспрямована акція, щоб знищити нашу історію, щоб знищити Пам'ять і пам'ять про лідерів і борців за незалежність України.

На території Львівщини розташовані сотні будівель, до яких нещодавно почали повертати історичні цінності. Після знищення музею Шухевича, мистецтвознавці наполягатимуть, щоб усі важливі експонати повернули в безпечні місця. А знищену будівлю музею борця за незалежність України - Романа Шухевича, історики планують відновити.