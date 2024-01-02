рф знищила вщент музей командира УПА Романа Шухевича [ Редагувати ]
Росіяни намагаються знищити не лише українців, а й історію та культуру України. В ніч проти Нового року від двох влучань "Шахедів" згорів львівський музей головного командира УПА Романа Шухевича. Будівля мала історичне значення, бо була останньою штаб-квартирою керівника повстанців. Христина Гашенко розкаже більше.
Перший ворожий "Шахед" у музей командира УПА Романа Шухевича поцілив близько 5-ї ранку 1-го січня. А вже за пів години на те ж місце прилетів ще один російський дрон.
Христина та Павло Кшик, жителі Львова:
Поліції почали передавати по рації, що десь на підході ще 1 "Шахед". Вони всіх відігнали, і ми вже були далі, на безпечній відстані, і там уже перечекали, пролетів 2-й, він зробив таке більше руйнування, ніж перший. - Його намагалися збити, але не збили.
Укриттів у приватних будинках немає. То ж від "Шахедів" місцеві жителі ховалися у лісі навпроти.
Христина Кшик, жителька Львова:
Дуже страшно за дитину. Дитина перелякалася. За будинок було страшно, чи будуть руйнування, чи буде куди вертатися. Вхопила тільки картки, гроші й все, вибігла.
Російські безпілотники музей Романа Шухевича знищили вщент. Це була остання штаб-квартира керівника повстанців. Мистецтвознавцям у 90-х вдалося відтворили побут генерал-хорунжого Шухевича. Саме тут у тисячу дев'ятсот п'ятдесятому році, щоб уникнути радянського арешту, Роман Шухевич наклав на себе руки.
Петро Слободян, заступник директора Львівського історичного музею:
Вони знали, де він знаходиться, чітко контролювався будинок кілька днів. Шухевич побачив, що його оточують. Він заховався, але вони пішли будинок, і він застрелився.
Найцінніші експонати, які належали родині Шухевичів, з музею вивезли на початку повномасштабного вторгнення росіян.
Петро Слободян, заступник директора Львівського історичного музею:
Найціннішою пам'яткою був сам будинок який, на жаль, є зруйнований, зараз невідомо наскільки його вдасться реконструювати. Тут також зберігалося цінне погруддя Романа Шухевича. Робота Михайла Черешньовського, воно ніби вціліло.
Музей Романа Шухевича росіяни знищили в день народження іншого борця за незалежність України - Степана Бандери. І того ж вечора безпілотниками-камікадзе ворог завдав руйнувань вишу, де навчався сам Бандера. Через атаку шахеда пошкоджено дах будівлі. Історики певні, росіяни навмисно спланували атаки саме цієї дати.
Святослав Шеремета, голова комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції Львівської обласної ради:
Розуміємо, що Роман Шухевич - головний командир УПА, був побратимом і послідовником Степана Бандери в боротьбі за українську державність. І за відновлення Української Держави. Ми розуміємо, що це була цілеспрямована акція, щоб знищити нашу історію, щоб знищити Пам'ять і пам'ять про лідерів і борців за незалежність України.
На території Львівщини розташовані сотні будівель, до яких нещодавно почали повертати історичні цінності. Після знищення музею Шухевича, мистецтвознавці наполягатимуть, щоб усі важливі експонати повернули в безпечні місця. А знищену будівлю музею борця за незалежність України - Романа Шухевича, історики планують відновити.
по темі
На Хмельниччині рятують життя 17-річної студентки Острозької академії. Дівчина у новорічну ніч отримала важкі поранення у Старокостянтинові. Про стан пораненої - дізнавалася Марічка Золота.
Внаслідок атаки "шахедів" у Львівській області знищено музей Романа Шухевича, а також пошкоджено будівлю Львівського національного університету природокористування, в якому майже 100 років тому навчався Степан Бандер
Детальніше про наслідки ворожого обстрілу - у сюжеті Христини Гашенко.
В обласному бюджеті на наступний рік - витрати на культуру скоротили вдвічі. Тож може постати питання так званої оптимізації - точніше, закриття частини театрів.
Україна втричі збільшила власне виробництво зброї у порівнянні з минулим роком. Тож яку зброю Україна вже виробляє та що отримала від партнерів цьогоріч?