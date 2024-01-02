В Соломʼянському районі Києва вдалося врятувати 17 людей [ Редагувати ]
У будинку в Соломʼянському районі Києва вдалося врятувати 17 людей, ще 117 мешканців вивели з дому.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
Кількість постраждалих зросла до 20. У будівлі загоряння та сильне задимлення. Всі служби працюють на місці, - йдеться у повідомленні.
У мережі зʼявилося відео з місця влучання поблизу одного з житлових будинків.
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О 10.04 мер столиці Віталій Кличко повідомив, що одна постраждала з будинку в Соломʼянському районі, жінка похилого віку, померла в кареті "швидкої".
27 постраждалих госпіталізовані.
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