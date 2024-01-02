Замість затишної оселі - ліжко у підвалі, а світло лише від свічки або ліхтарика.

Життя на лінії вогню. У прифронтовому Гуляйполі люди вже два роки не чують тиші. Щодоби окупанти б'ють по місту із різного озброєння. Від ворожих ударів місцеві жителі ховаються в укриттях. Як підвали стають пунктами незламності - Інна Гогой бачила.

Замість затишної оселі - ліжко у підвалі, а світло лише від свічки або ліхтарика. Такі реалії жителів прифронтового Гуляйполя. Тиші, як і вцілілих будинків, тут не має вже майже два роки. Ворог обстрілює місто щодня і ледь не з усього наявного озброєння.

Владислав Бодня, старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції ГУ НПУ в Запорізькій області:

Артилерія майже кожен день прилітає, чого майже, кожен день руйнує будівлі наших громадян. Систем залпового вогню, мінометів, танків, ракет та керованих авіаційних бомб.

Наслідки ворожих обстрілів на місцях фіксують правоохоронці. Нещодавно для своєї роботи гуляйпільські поліцейські отримали спеціальне криміналістичне обладнання та оргтехніку.

Поліцейські кажуть, працюють і з місцевим населенням. Постійно закликають людей виїжджати та у разі потреби допомагають евакуюватися. Втім залишати рідне Гуляйполе погоджуються не всі його жителі. У кожного - своя причина.

Мирослава, жителька Гуляйполя:

Не виїжджала я вимушено, тому що в мене сестричка Світланочка дуже хворіла, 90 днів вона була смертельно хвора, і тут вона захоронена, тому пам'ять її жива.

Щоб вижити чимало людей переселилися в укриття. У підвалах люди облаштували побут. Воду їм привозять рятувальники. Свої сховки та оселі опалюють дровами. А їх зараз не вистачає, кажуть гуляйпільці.

Мирослава, жителька Гуляйполя:

Дуже економно ми витрачаємо дрова, щоб тільки було тепло, щоб теплу воду нагріти й постіль зігріти.

А заряджати телефони та ліхтарики найчастіше приходять у пункти незламності. Тут можна ще зігрітися або випити гарячого чаю.

Сергій, волонтер:

Тут люди можуть зарядить телефони, там попити гарячої кави, там хто що хоче бистрого приготування мівіна, солодощі, до кави печиво там є.

Втім попри усі складнощі гуляйпільці не втрачають оптимізму та віри. Кажуть, Новий рік, як такий не святкували, але бажання все ж таки загадали. І воно тут у всіх єдине - якомога скоріша українська перемога.