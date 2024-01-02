Загострення у Червоному морі, погрози Північної Кореї Південній, розширення ізраїльської війни. Де у світі чекати наступних гарячих конфліктів цього року - аналізувала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Останнє попередження. Велика Британія та США обіцяють хуситам удар у відповідь. І дуже ймовірно, що вже зовсім скоро західна коаліція завдасть авіаударів по позиціях єменських повстанців. Адже вони продовжують нападати на торговельні кораблі у Червоному морі. Під атакою усі судна, які прямують до ізраїльських портів. Це дестабілізує світову торгівлю та підніме ціни на чималу кількість товарів, зокрема нафту. Хусити виправдовуються солідарністю із палестинцями із Гази. Ізраїль, як і США, вважають їх своїми головними ворогами.

Кріс Перрі, контрадмірал у відставці Королівських військово-морських сил Великої Британії:

На цей момент американці та британці хочуть стримати цю кризу в Червоному морі. Ми не хочемо, щоби вона переростала в більшу регіональну кризу, бо може виникнути ескалація. Але варто не забувати, що ракети та дрони, які запускають хусити коштують значно менше, аніж ракети, якими їх збивають. І американці скажуть: все, достатньо. Тож скоро бойова група корабля "Ейзенхауер" стане дуже активною, знешкоджуючи площадки запуску ракет та командні пункти хуситів.

Удари по позиціях хуситів несе іншу небезпеку - відновлення кривавої громадянської війни у Ємені. Вона тривала з 2014-го до квітня минулого року. Забрала життя 150 тисяч людей. І стала однією із найжахливіших гуманітарних криз у світі.

Ізраїль цього року може бути втягнутий у війну на кілька фронтів. Окрім знищення бойовиків ХАМАСУ у Газі, йому загрожує протистояння із Хезболлою в Лівані. В грудні це угруповання посилило обстріл території Ізраїлю. Влада Ізраїлю хоч і завдає ударів у відповідь, та намагається уникнути ескалації. Адже як і хуситів у Ємені, Хезболлу в Лівані підтримує Іран. І розширення бойових дій тоді вже загрожуватиме великим регіональним конфліктом.

Ніколас Карл, іранознавець:

Це зводиться до того, як іранська влада та Хезболла оцінює ризики та можливості. Вони залишаються абсолютно відданими ідеї знищення держави Ізраїль. Це одна із найбільших цілей на Близькому Сході. І не майте жодних сумнівів, щойно вони побачать таку можливість - вони почнуть діяти.

У останні дні старого року загострилася риторика між Північною та Південною Кореями. Лідер КНДР Кім Чен Ин наказав війську посилити підготовку до війни - активізувати виробництво боєприпасів та ядерної зброї. У Південній Кореї запевнили - у випадку провокації - дадуть жорсткого удару у відповідь. За 70 років з часу закінчення Корейської війни, загострення відносин між сусідами відбувалося не раз. Але досі не приводило до нового бойового зіткнення. Насамперед через те, що за спиною Сеулу стоять США із розгорнутою ядерною парасолею. Але й Пхеньян за ці десятиліття набрався сили.

Джим Хор, кореєзнавець, колишній британський дипломат:

Північна Корея досягла величезного прогресу у ядерній програмі, паралельно стрімко розвиваючи ракетну програму. Тепер виглядає так, що вона здатна не лише завдавати удару по місцевих цілях: Південній Кореї чи Японії, але й набагато далі, зокрема, по США. Інше питання - наскільки точними будуть ці удари, але такі ракети точно є.

Забрати більшу частину території сусідньої країни. Венесуела минулого місяця провела референдум і заявила, що 95% учасників голосування підтримують анексію району Есекібо, що у сусідній Гаяні. Цей регіон належав Венесуелі у 19 столітті, але вона не збиралася повертати його силою. Поки біля узбережжя Гаяни не знайшли великі поклади нафти. За останні кілька років країна потроїла ВВП і опинилася на краю війни. Проти зазіхань Венесуели виступили й сусідня Бразилія, і США. А Велика Британія навіть відправила свій військовий патрульний корабель до Гаяни. Адже це колишня британська колонія.

Девід Кемерон прем'єр-міністр Великої Британії (2010 - 2016):

Ці кордони були встановлені в 1899 році. Я не бачу жодних підстав для односторонніх дій Венесуели. Це має припинитися, це неправильно

Протягом всього минулого року світ пристально стежив за риторикою Китаю. У аналітиків немає сумнівів, що рано чи пізно Пекін спробує захопити Тайвань. Питання лише коли. Війна Росії проти України відкрила скриньку Пандори, кажуть військові експерти. Російський приклад може надихнути не лише Пекін, але й чимало інших диктаторів у світі.

Кріс Перрі, контрадмірал Королівських військово-морських сил Великої Британії у відставці:

Це все частина значно більшої боротьби - між автократією та демократією, і ми побачимо ще більше цієї боротьби у 2024-му.

Гарячою точкою на карті можуть стати Балкани, там назріває збройний конфлікт. Мирної угоди досі не досягли Азербайджан та Вірменія. А ще світ стежить за ситуацією у М'янмі, Малі, Пакистані та на Шрі-Ланці.

Нові конфлікти будуть однозначно заохочуватися путіном, кажуть аналітики. Бо все це - відволікання уваги та ресурсів Заходу від війни в Україні.