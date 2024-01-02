Посилення мобілізації: які переваги та недоліки документу [ Редагувати ]
Кабмін вніс до Ради великий законопроект щодо мобілізації. Ним пропонують низку змін: знизити віковий поріг з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, які не підлягають мобілізації, розсилати повістки до ТЦК електронною поштою та інші новації.
Адвокат Роман Лихачов розповів про переваги і недоліки документу в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Потенційно дійсно будуть приймати відповідний законопроект, оскільки цього вимагають військові. Він містить багато як і негативних, так і позитивних норм для суспільства. Зокрема, він передбачає суттєве збільшення людей, яких будуть призивати для проходження військової служби. Поки що пропонується скасувати відповідне право на відстрочку людям, які мають третю групу інвалідності та скасувати можливість здійснення постійного догляду.
Також у документі присутні порушення. Представники ТЦК отримують повноваження через відповідний лист до реєстру боржників блокувати рахунки людей. Тобто фактично людина не зможе здійснювати ніякі операції ні з нерухомістю, ні працювати. Вважаю, що досить суттєві порушення в цьому законі є", - відповів адвокат.
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