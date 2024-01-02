Та чи справді відео - діпфейк, чи просто нездарна робота оператора - політологи кажуть: така куца й розпливчаста промова - неспроста.

Ані слова про Україну, загиблих у Бєлгороді та взагалі про будь-які проблеми росії. Президент країни-агресорки записав рекордно коротке новорічне звернення. Що хотів у ньому сказати підданим? Та які ще питання викликає менш ніж чотирихвилинний ролик? Проаналізували наші кореспонденти.

3 хвилини 45 секунд, жодної згадки про майже два роки війни проти України, натомість навіювання ілюзії спокою та контролю над ситуацією. Цього разу новорічна промова путіна була незвичайно короткою. Та розмитою по змісту.

В году уходящем мы напряжённо трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой.

На відміну від торішньої аж 9-хвилинної промови в колі ряджених псевдовійськових, у цьогорічному виступі підстаркуватий диктатор на пафосному тлі кремля вправно жонглював словами "правда", "справедливість", "доля вітчизни". І жодної конкретики - лише загальні фрази та відсторонена подяка військовим. А ще путін постійно товкмачив про єдність.

Мы едины в наших помыслах, в труде и в бою, в будни и праздники. И никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие.Мы - вместе. И это самый надёжный залог будущего россии.

Та не фігури мовлення зацікавили глядачів у цьому спічі. Увагу привертає досить дивний ефект - ніби брижі на шиї путіна настільки великі, що закривають комір. Та й невигідно виставлена фігура з обрізаними руками щонайменше викликає питання до режисури ролика. Або ж підозру - чи це бува, це діпфейк, тобто комп'ютерна графіка?

Під записом на Ютубі десятки подібних коментарів.

 Голова професора Доуеля, чуваки навіть не старалися.

 Голова окремо, костюм окремо! Шия випадає на краватку!

 А що з лінією підборіддя/комір? Дуже страшно… Якби ми знали, але ми не знаємо.

 Тільки я бачу тут монтаж в районі краватки? "Голова танцює окремо"

 Цього на екрані за допомогою нейромережі згенерували. Пора підіймати питання про тест ДНК.

Та чи справді відео - діпфейк, чи просто нездарна робота оператора - політологи кажуть: така куца й розпливчаста промова - неспроста. Адже попри всі можливості застосувати адмінресурс, кремль аж ніяк не хоче засмучувати народ проблемами перед президентськими виборами.

Андрій Миселюк, політолог:

З точки зору політтехнології його промова була вибудувана грамотно. Тому що він не закликав росіян до нових жертв, не закликав готуватися до нових величезних якихось втрат. Тому що будуть вибори, і лише після виборів путін може вдатися до нової мобілізації, а до того часу, як ці вибори пройдуть у березі місяці, треба суспільство заспокоювати, казати, що усе залишається під контролем, усе залишається таким більш-менш спокійним. І все йде за планом.

І технологія працює. Адже, схоже, це саме те, що росіяни хочуть чути.