Знищено понад 70 ракет: у КМВА розповіли про наслідки обстрілу Києва [ Редагувати ]
Масований ракетний удар по столиці. У багатоповерхівці в Соломʼянському районі, де виникла пожежа внаслідок ракетної атаки росіян, рятувальники деблокували 17-ть людей.
Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, розповів деталі атаки на столицю в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Черговий потужний масований удар по Києву. Другий поспіль із застосуванням великого арсеналу. Повітряна тривога сумарно тривала майже 6 годин. Спочатку ворог запустив на столицю близько десятка "Шахедів", потім - близько півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95 запустили групами і хвилями крилаті ракети. Ракети Х-101, Х-555, Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ понад 10 літаків МіГ-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Силами ППО було вражено всі БПЛА і понад 6 десятків ракет Х-101 і Х-555 і також десяток "Кинджалів". Остаточно тип і кількість ракет дадуть Повітряні Сили", - підкреслив Шаманов.
Які є руйнування
"Внаслідок масованої ракетної атаки, на жаль, є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури, є потерпілі, особливо страшні наслідки у Соломʼянському районі. Там зафіксовано загорання багатоквартирного житлового будинку. Вогонь заблокував людей на поверхах. Попередньо виявлено вже понад 20 постраждалих. В Деснянському районі - загорання супермаркету, Дарницькому - пошкоджено нежитлові приміщення, в Голосіївському - зафіксовано падіння решток на відкриті території, Печерськ - на дах житлового будинку і ще одну багатоповерхівку зафіксовано падіння уламків, в Оболонському - є загорання житлового будинку, є падіння решток на нежитлове приміщення", - підкреслив речник.
Внаслідок обстрілу у Соломʼянському районі померла жінка. Поранених досталяють у лікарню. Вони мають різні травми, опіки та забої.
"В деяких районах могли вимикати електрику. Це превентивні відключення і через них могли бути перебої з водопостачанням. Скоро все відновиться", - повідомили у КМВА.
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