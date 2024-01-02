Ракета впала на село в росії під час атаки на Україну [ Редагувати ]
Внаслідок сильного вибуху у селі Петропавлівка Воронезької області росії виявлено пошкодження вулиці, і місцеві мешканці повідомляють про "приліт" ракети.
Прро це повідомляють канали Astra та Baza у Telegram.
Доступні в мережі відеозаписи показують зруйновану територію після вибуху, але поки не надано подробиць щодо того, що саме "прилетіло", причин вибуху та наявності потерпілих. Місцевий житель стверджує, що через вибух зруйновано цілу вулицю та вказує на падіння ракети. Важливо відзначити, що село Петропавлівка знаходиться близько до кордону з Україною.
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