Вибухова хвиля пошкодила дім нардепки (фото) [ Редагувати ]
Дім народної депутатки й голови партії "Голос" Кіри Рудик у Києві постраждав під час масованої ракетного атаки росіян вранці 2 січня.
Про це нардепка повідомила у Facebook.
Сьогодні відбувся мій особистий фільм жахів. Вибуховою хвилею накрило мій дім. Осколки – повсюди. Вікон більше немає. Пошкоджений фасад. Домашній затишок змінив запах диму і пекла, яке несе росія. Найкраща новина – ми знайшли мою Мішель. Дякую всім, хто допомагає і піклується, - повідомила Рудик.
Кіра Рудик поділилася фотографіями наслідків атаки у своєму помешканні.
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