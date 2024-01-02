Понад двісті ветеранів, ветеранок та членів їх сімей вже стали переможцями грантової програми "Власна справа". На старт або розширення своїх бізнесів вони отримають майже сто мільйонів гривень і створять близько пів тисячі нових робочих місць, зокрема, і для своїх побратимів. Учасник бойових дій з Рівного - 31-річний Олексій Сніцаренко вже скористався таким шансом. За гроші від держави для своєї СТО він придбав нове обладнання, завдяки якому тепер має змогу безкоштовно ремонтувати автівки для військових. Історія ветерана-бізнесмена - у нашому сюжеті.

За грантові кошти ми купили це обладнання. Воно італійського виробництва.

Цей пристрій Олексій придбав за 250 тисяч гривень.

Олексій Сніцаренко, власник СТО, ветеран російсько-української війни:

Це програматор високого рівня, який дозволяє робити модифікацію програмного забезпечення автомобілів будь-яких марок. Він нам допомагає витягнути програмне забезпечення з автомобіля. Наші програмісти його коректують, виконують те, що треба на замовлення, і дозволяє назад записати. Відповідно робить там всі складні процедури.

На це обладнання чоловік витратив усі грантові кошти. Допомогу від держави отримав за програмою "єРобота". Олексій - власник СТО, де виконують складні маніпуляції з електронікою в автівках. Куплений прилад, каже, допомагає, справлятися з такою роботою швидко.

Запускається програмне забезпечення, а далі йде перевірка верифікації обладнання. Ми вибираємо відповідно цей автомобіль. Воно робить синхронізацію, перевірку програмного забезпечення, прошивки самого приладу, і вже після цього дає доступ до маніпуляцій з автомобілем.

Автосервіс у Рівному Олексій відкрив чотири роки тому, коли звільнився з військової служби. Він - ветеран російсько-української війни.

Олексій Сніцаренко, власник СТО, ветеран російсько-української війни:

З 14 по 19 рік проходив військову службу за контрактом. З 17 по 19 брав участь в АТО-ООС, був на Донецькому напрямку. У нас були свої специфічні задачі. Ми працювали по всьому периметру лінії зіткнення. Я отримав статус учасника бойових дій у 25 років.

Нині Олексієві - 31. Свій автосервіс з маленького гаража два роки як перевіз у це просторе приміщення. Та працював у ньому недовго. Через місяць почалося повномасштабне вторгнення, і чоловік знову пішов служити у війську. Півтора року виконував завдання на кордоні з Білоруссю. СТО керував віддалено.

Олексій Сніцаренко, власник СТО, ветеран російсько-української війни:

Хлопці майже в автономному режимі працювали без мене.Технічне обслуговування автомобілів, ремонт електроніки, чіп-тюнінг, ремонт системи екології - практично всі роботи, крім капітальних ремонтів коробок і двигунів.

На СТО на волонтерських засадах допомагають військовим. Тут безкоштовно проводять технічно складний ремонт авто.

Олексій Сніцаренко, власник СТО, ветеран російсько-української війни:

В старіших автомобілях треба змінити прошивку автомобіля, оскільки ремонтувати його недоцільно, дорого. Та ж сама система екології - вона не повинна вивести двигун на передку, її там не треба на передку точно. Ми ці системи для них викидаємо, відшиваємо, робимо потужніші автомобілі по своїй можливості. Обов'язково це мають бути машини з військової частини, з документами.

А ще на своїй станції підприємець створив одне робоче місце - такі були вимоги програми надання грантів. На роботу взяв Марка. Рівнянин через війну втратив свій бізнес.

Марк Вівчарик, майстер-приймальник на СТО:

До початку війни займався вантажоперевезеннями. З початком війни робота моя, скажемо так, закінчилася, бо основні направлення руху моєї роботи був схід. Це Харків, Дніпро, Маріуполь. Олексій запропонував спробувати цю роботу, закрив підприємство і почав тут працювати, скажемо так, поміняв сферу діяльності на 180 градусів. З автомобілями в ремонті ніколи не займався, але помаленьку втягнувся, навчився.

Роботи на станції нині дуже багато, кажуть хлопці. Щоб виконати усі замовлення, працюють без свят. Робочих рук не вистачає. На війну мобілізувався механік, а люди з такою професією, каже Олексій, нині на вагу золота. І попри це машини військових ремонтують позачергово.

Олексій Сніцаренко, власник СТО, ветеран російсько-української війни:

Військові повинні робити свою роботу. Економіка повинна працювати, люди повинні ходити на роботу. Ми стараємося просто помагати: податки, економіка. Все, що можемо робити зі своєї сторони для швидшої перемоги нашої держави, ми стараємося робить по максимуму.

Грантову програму "Власна справа для ветеранів" Мінекономіки продовжило і на 2024-ий рік. Відтак, захисники й захисниці мають шанс отримати на власний бізнес від 250 тисяч до мільйона гривень.