Атака на Київ: на місці працюють рятувальники, є значні руйнації та потоп (відео) [ Редагувати ]
Масована атака на столицю. Одна людина загинула, ще 27 постраждали, серед них - дитина. Одна з ракет поцілила у багатоповерхівку в Соломʼянському районі міста. Будівля загорілася.
На місці подій працює кореспондентка "Подробиць".
"Багатоповерхівка досі ще димить. Пожежники ще кілька хвилин тому піднімалися і продовжували гасити пожежу. На іншу сторону багатоповерхівки, де було влучання, нашу знімальну групу не пустили. Там працює поліція та рятувальники, розбирають завали та гасять вогонь.
Абсолютно всі служби працюють. Поряд розгорнуто штаб "Червоного Хреста". Нещодавно жінці надавали допомогу, у неї був серцевий напад, все добре, її доправили до лікарні. Загалом близько 117 людей евакуювали з будинку, постраждало - 27, в тому числі дитина, одна людина загинула.
Внаслідок влучання прорвало трубу і навколо будинку великий потоп. Машини потонули у гарячій воді", - повідомила жерналістка.
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