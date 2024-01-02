У результаті ранкового масованого удару рф по Україні 2 січня, загинули чотири людини, а 92 отримали поранення.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський через свій Telegram-канал.

Понад 500 рятувальників ДСНС України, комунальні служби, енергетики, поліцейські. Київ та область, Харків. На цей час відомо про 92 поранених. Усім надається допомога. На жаль, четверо людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким, - розповів він.

За словами Зеленського, з 31 грудня російські силовики вже використали близько 170 "шахедів" і випустили десятки ракет різних типів.

Уже третю добу наші воїни ППО роблять неймовірну роботу. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах. Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не Patriot та інші захисні системи, - додав президент.

Нагадаємо, внаслідок сильного вибуху у селі Петропавлівка Воронезької області росії виявлено пошкодження вулиці, і місцеві мешканці повідомляють про "приліт" ракети.