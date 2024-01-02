Протягом ночі та ранку 2 січня російські терористи випустили по Україні 99 ракет різних типів та 35 дронів-камікадзе Shahed.

Згідно з інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО успішно знищили 75 ракет та всі безпілотники.

У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому - 29 грудня 2023 року. Атаковано цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. Основний напрямок удару - столиця України, - написав Залужний.

Перша хвиля атаки сталася за допомогою "Шахедів" з південно-східного напрямку, і вони продовжили рухатися по різних регіонах України. Всі 35 ударних БПЛА Shahed-136/131 були успішно ліквідовані системами протиповітряної оборони.

Уранці противник використав стратегічну авіацію у вигляді бомбардувальників Ту-95МС. Зафіксовано, що 16 літаків вийшли на рубежі пуску приблизно о 6:00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

З 07:30 зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К.

Також противник влаштував напад з моря за допомогою трьох крилатих ракет "Калібр", а з півночі випустив 12 ракет, які летіли балістичною траєкторією типу Іскандер-М/С-300/С-400.

З літаків тактичної авіації Су-35 використано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Попередні результати свідчать, що противник використав 99 засобів повітряної атаки різних типів. Сили та засоби протиповітряної оборони в сумі з підрозділами Сил оборони України успішно знищили 72 повітряні цілі, включаючи 10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 з 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 з 3 крилатих ракети "Калібр".

Нагадаємо, масований ракетний удар по столиці. У багатоповерхівці в Соломʼянському районі, де виникла пожежа внаслідок ракетної атаки росіян, рятувальники деблокували 17-ть людей.