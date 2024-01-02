В результаті ракетних ударів по Харкову 2 січня кількість постраждалих зросла до 44 осіб, включаючи п'ятьох дітей. Однією з жертв атаки стала 91-річна жінка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соціальних мережах та оприлюднив фотографії наслідків ракетної атаки.

Внаслідок ворожих ракетних ударів у центрі Харкова загинула 91-річна жінка. Зараз відомо про 44 постраждалих.

Серед них - п'ятеро дітей: троє дев'ятирічних хлопчиків та дівчатка віком 6 і 13 років. У дітей виявлені вибухові травми, забої, акубаротравми та гострі реакції на стрес.

Щодо дорослих постраждалих, 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків віком від 24 до 60 років отримали поранення.

Зараз 28 пацієнтів перебувають у лікарнях, включаючи трьох дітей. Стан їхнього здоров'я медики оцінюють як середній.

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