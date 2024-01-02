Українці ж, які планують водити авто, відчують удар по гаманцю.

Що змінилося для українців з 1 січня нового року. Моя колега Ярина Марків зібрала основні нововведення, які вже набрали чинності. І далі розкаже про них.

Нові податки, вищі зарплати, подорожчання послуг. З 1 січня в Україні набирають чинності понад 100 законів та постанов. Зокрема, держбюджет.

1.Традиційно вдвічі протягом 2024-го року зміниться розмір мінімальної зарплати. Відучора мінімальна зарплата вже вища на 400 гривень - зросла з 6700 до 7100. А з квітня - становитиме 8 000 гривень. Зросте і прожитковий мінімум. За загальним показником, з нинішніх 2 589 гривень до 2 920 гривень. Разом із зарплатами, зростуть і податки для підприємців. Для тих, хто платить за спрощеною схемою, щомісячні нарахування збільшаться на 88 грн.

2. Пенсії. На 268 гривень збільшиться мінімальна пенсія в Україні в цьому році, й становитиме 2 361 грн. Максимальна - зросте майже на 2680 - до 23 610 грн.

Також у 2024-му зміниться розмір стажу, необхідного для виходу на заслужений відпочинок. Оформити пенсію за віком у 60 років зможуть українці зі стажем 31 рік, Для виходу на пенсію у 63 роки потрібно не менше 21 року стажу, у 65 років - не менше 15.

3. Загалом, цьогоріч зростуть усі виплати, прив'язані до соцстандартів, їх близько двадцяти. Це допомога малозабезпеченим сім'ям, дітям, над якими встановлено опіку, виплати вагітним, аліменти.Тарифи на газ, опалення та гарячу воду до кінця опалювального сезону залишаться незмінними. Однак надалі можливе відчутне подорожчання водопостачання.

4. У 2024-му році розпочинається новий етап реформи ринку землі. В юридичних осіб з'явиться можливість брати участь в операціях з "купівлі-продажу" ділянок. Фізичні особи зможуть купувати землю в розмірі не більше 10 гектарів.

5. Українці ж, які планують водити авто, відчують удар по гаманцю.

1 січня зросла вартість сервісних послуг МВС:

· видача посвідчення водія зросте з 26 гривень до 230 гривень;

· прийняття теоретичного іспиту - з 13 до 250 гривень;

· прийняття практичного іспиту - з 13 до 420 гривень;

· реєстрація, перереєстрація транспортного засобу, зняття з обліку - з 200 до 350 гривень.

Ну й насамкінець, в Україні можуть прийняти новий законопроєкт про мобілізацію, який передбачає чимало змін. Документ готують до першого читання. Ймовірно, на розгляд депутатів його винесуть з 10 січня.