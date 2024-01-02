Понад 700 осіб у місті Вишневе на Київщині залишилися без житла через російську атаку, їхні квартири отримали пошкодження.

Про це повідомив голова Київської обласної влади Руслан Кравченко під час національного телемарафону. Забезпечено готові приміщення для тимчасового розміщення цих людей.

"У зв’язку з тим, що уламки російської ракети впали у подвір’я цілого мікрорайону, було пошкоджено багато багатоквартирних будинків, вибиті вікна та віконні рами. Але ми найближчим часом розпочинаємо заміри і будемо замовляти, встановлювати людям вікна.

…Зараз у Вишневому організовано штаб. Повністю готові приміщення для тимчасового розміщення людей. Загалом у цьому мікрорайоні були пошкоджені квартири 700 людей, для 1000 людей у штабі буде організоване тимчасове проживання. Їх буде повністю забезпечено всім необхідним, у тому числі харчуванням.

До нас долучається міжнародний фонд "Джем", який допоможе і встановить всі вікна у всіх (пошкоджених - ред.) будинках".