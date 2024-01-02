Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Києву вранці 2 січня зросла до двох. Відомо про 43 поранених.

"Станом на 12:00 в багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району загинуло 2 людини та 43 постраждало", - йдеться в повідомлені.

На місці працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 80 людям.

Крім того, за повідомленням Офісу генпрокурора, наразі відомо про 2 загиблих та 43 поранених. У тому числі госпіталізовано 2-річного хлопчика.

Нагадаємо, у Солом’янському районі зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей.