Атака на Київ: зросла кількість постраждалих та загиблих [ Редагувати ]
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Києву вранці 2 січня зросла до двох. Відомо про 43 поранених.
"Станом на 12:00 в багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району загинуло 2 людини та 43 постраждало", - йдеться в повідомлені.
На місці працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 80 людям.
Крім того, за повідомленням Офісу генпрокурора, наразі відомо про 2 загиблих та 43 поранених. У тому числі госпіталізовано 2-річного хлопчика.
Нагадаємо, у Солом’янському районі зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей.
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