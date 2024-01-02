"Тауруси" для України як відповідь на обстріли росією українських міст. Вольфганг Ішингер, колишній керівник Мюнхенської безпекової конференції, закликав Захід висунути росії ультиматум. Який саме? І хто ще вимагає від канцлера Шольца нарешті передати українському війську німецькі далекобійні крилаті ракети? Тетяна Логунова розкаже.

Ультиматум для росії. Виснути його москві пропонує колишній багаторічний керівник Мюнхенської безпекової конференції. Вольфганг Ішингер - один із найавторитетніших європейських фахівців у сфері безпеки сформулював його так: якщо росія ще раз атакує цивільні об'єкти в Україні, вже наступного дня офіційний Київ отримає від Заходу ракети. Наприклад, німецькі далекобійні крилаті "Тауруси". Вони здатні вражати цілі на відстані 500 кілометрів і розроблені для знищення найбільш захищених об'єктів. Таких як, бункери, командні пункти та склади з боєприпасами.

Вольфганг Ішингер, екскерівник Мюнхенської безпекової конференції:

Повторюю своє питання: чому Захід не переходить від пасивної до активної дії. Послання Путіну має бути таким: ще одна атака на цивільні українські об'єкти, і наступного дня Україна отримає, наприклад, Taurus. Ваш вибір. І так далі, і так далі. Чому ми не працюємо на випередження? Погана стратегія.

Ультиматум Ішингера - це реакція на масштабний ракетний обстріл росією українських міст напередодні Нового року. Після ударів по Києву, Харкову, Одесі та Львову - негайно дати Збройним силам німецькі далекобійні крилаті ракети Олафа Шольца закликали й депутати Бундестагу. Зокрема, Норберт Рьоттген - член парламентського комітету із зовнішньої політики.

Норберт Рьоттген, депутат Бундестагу від ХДС:

росія знову накриває Україну хвилею терору і свідомо спрямовує свої атаки проти цивільного населення. Німеччина має нарешті надати зброю, яка дозволить Україні знищити склади зброї та лінії постачання за лінією фронту: Taurus.

Дати українському війську "Тауруси" - Олафа Шольца вже рік просять офіційний Київ, німецька опозиція і навіть представники партій, що входять до урядової коаліції. Утім, німецький канцлер все ніяк не наважується ухвалити це рішення. І на питання про далекобійні крилаті ракети відповідає приблизно так.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Коли війна триває так довго, ми не припиняємо постійно оцінювати ситуацію. При цьому, ми завжди враховуємо, що передбачає наша конституція, які в нас є варіанти дій. І це, зокрема, означає, що ми повинні гарантувати, що не буде ескалації війни й що Німеччина не стане частиною конфлікту.

Що саме зупиняє Шольца - раніше пояснювали журналісти. Причин кілька. Канцлер начебто боїться, що Україна використає "Тауруси" для ударів по Керченському мосту, що розлютить путіна. Крім того, для програмування "Таурусів" німцям доведеться відрядити в Україну військових Бундесверу і передати геодані російських цілей. А це, на думку Шольца, означатиме більш активну участь Німеччини у війні.