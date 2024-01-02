Бельгія розпочала головування у Раді Європейського Союзу. Наступні пів року ця країна буде організовувати найважливіші заходи в ЄС та забезпечувати координацію між ключовими інституціями блоку. Які пріоритети визначила для себе ця держава та які плани має відносно України? Далі.

Країна, що очолює Раду, визначає порядок денний для міністерських зустрічей, сприяє ухваленню рішень і виступає посередником між іншими державами. На період головування Бельгії припадає, зокрема, оголошення звіту Єврокомісії щодо подальшого розширення ЄС, який міститиме оцінку і для України, визначення переговорних рамок, а також проведення виборів до Європейського парламенту, який повинен призначити наступного очільника Єврокомісії.

Для Бельгії це вже 13-те головування в Раді ЄС. І хоча воно не дає країні особливих привілеїв, але спонукає допомагати іншим державам-членам знайти консенсус у складних рішеннях. Бельгія визначила для себе пріоритетом захист зовнішніх кордонів, реформування Євросоюзу та збереження єдності Європи, нарощування оборонних потужностей та роботу заради миру. Про це розповів премʼєр-міністр Бельгії Александр де Кроо. Крім того, за його словами, Бельгія і надалі виступатиме за підтримку України коштами та зброєю. Менш як за місяць Європейська рада збереться на позачерговий саміт ЄС щодо подальшого фінансування України. Лідери будуть обговорювати зміни до бюджету Євросоюзу, в які закладено для України 50 мільярдів євро на чотири роки. Проти виступає Угорщина. Ця дискусія матиме велике значення, каже бельгійський премʼєр.

Ми з головою Євроради Шарлем Мішелем працюватимемо над цим у період до 1 лютого, щоб досягти угоди між 27 державами-членами.

Україна розраховує на підтримку Бельгії й чекає на подальше просування євроінтеграції. Про це раніше говорив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Наприкінці березня Єврокомісія повинна представити новий звіт про прогрес України у виконанні чотирьох додаткових умов. Також, за даними "Радіо Свобода", до роковин повномасштабного вторгнення, ЄС готує наступний пакет санкцій проти росії. Крім того, Брюссель шукає способу використати прибутки з заморожених російських активів на користь України, а Бельгія - першою з країн ЄС розробила і впровадила такий механізм на національному рівні. Головне, щоб питання стосовно України потрапляли в пріоритет при укладанні порядку денного зустрічей на рівні ЄС, каже Вадим Галайчук перший заступник голови комітету ВР з питань євроінтеграції України.

Вадим Галайчук, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС:

З Бельгією теж у нас прекрасні контакти, я маю на увазі з політичними лідерами Бельгії. І питання стосовно головування і формування порядку денного на такі ключові заходи - ключові для Єврокомісії й уряду відповідно, Європарламенту і Верховної ради України, щоби ті питання, які нас хвилюють в першу чергу, аби вони не, будем так говорити, не губилися в порядку денному, не попадали в якісь такі другорядні пріоритети, а були самим першочерговим пріоритетом.

Після Бельгії, наступні пів року - з липня 2024-го - перейняти естафету повинна Угорщина. З цього приводу Віктор Орбан раніше обіцяв, що провадитиме більш миротворчу політику і має намір тісніше ввести Угорщину в Євросоюз. Торік у травні Європарламент підтримав резолюцію, в якій поставив під сумнів здатність Угорщини виконувати цю роль - через численні порушення європейського законодавства.

Тібор Томпа, очільник угорської громади Києва в Україні:

Цей факт є, і багато керівників Європейського Союзу на це посилаються. Тому тут ще не так одностайно, що Угорщина буде очолювати Європейський союз з червня або з липня 2024 року.

Резолюція Європарламенту має рекомендаційний характер, а рішення про відсторонення якоїсь з країн від головування має ухвалити Рада ЄС кваліфікованою більшістю голосів.