Росіяни бомбами атакували Оріхів: зруйновано цілий під'їзд, є поранена [ Редагувати ]
Російські війська авіабомбами накрили Оріхів Запорізької області. Ударом зруйновано цілий під'їзд, є поранена.
Про це повідомляє в Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"О 09:30 рашисти нанесли два авіаудари керованими бомбами по місту Оріхів", - розповів він.
В результаті удару понівечено будинок, зруйновано цілий під’їзд. Є поранена.
"З пораненнями до лікарні доставлено жительку однієї з квартир будинку - 75-річну жінку", - зазначив Малашко.
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