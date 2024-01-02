Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найкращою гарантією безпеки для України та світу є тільки системне, послідовне і методичне знищення "путінського фашистського утворення".

Про це він повідомив у Facebook.

"Дайте Україні зброю і ми поховаємо цей шматок...", - написав Данілов.

У продовження він зауважив, що наша держава буде невпинно боротися з російським агресосром незважаючи на кількість ракет, що летять її небом.

"Немає сили, яка могла б нас зупинити, поки не будуть поміщені всі 513 вбитих українських дітей, полеглі захисниці й захисники, кожна безневинна закатована українська душа. Все повернемо сторицею!", - наголосив секретар РНБО.

Він також подякував усім захисникам, рятувальникам та енергетикам, які сьогодні стали на спротив російським терористичним атакам.