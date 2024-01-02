Раніше в Україні прогнозувалося сильне похолодання, але "вже сьогодні зранку уточнені прогнози моєї улюбленої моделі дають якраз на прогнозовані дні, 3-6 січня, кардинально протилежну погоду - із "плюсами!" - повідомила синоптик Наталка Діденко.

Завтра, за її даними, у західних областях очікується дощ, на Волині та Рівненщині - з мокрим снігом. Вдень буде +4...+8 градусів, а на північному заході - близько нуля.

У північних областях - мокрий сніг, сніг, вночі -3...-8, на Чернігівщині та Сумщині місцями до -12, вдень близько нуля, на Чернігівщині та Сумщині до -3...-5 градусів.

У центральних областях також буде дощ та мокрий сніг. Вночі -3...+3, вдень +2...+4 градуси. "Лише на Полтавщині на 2-4 градуси буде холодніше", - уточнила Наталка Діденко.

У східних областях, за її словами, мокрий сніг та дощ очікується ближче до вечора чи вже аж у ніч на 4 січня. На Харківщині буде до "мінусів", а на Донеччині та Луганщині - близько нуля.

У південній частині вдень без опадів, а ввечері 3 січня очікується невеликий дощ. Вдень +3...+9 градусів.

"У Києві 3-го січня очікується мокрий сніг, сніг, швидше з обіду. Ожеледиця!" - попередила Наталка Діденко. Вночі в столиці, за її даними, буде -5 градусів, завтра вдень 0...-2.

"За попередніми прогнозами, 4, 5, 6 та 7 січня в Україні ніяких сильних морозів не очікується, навіть у більшості областей переважатимуть "плюси", хіба на крайній півночі, оскільки це на межі двох повітряних мас, морозної та теплої, можуть бути коливання в бік "мінусів". Важкувато прогнозувати в таких "вузьких" місцях", - уточнила синоптик.

Вона додала, що анонсоване похолодання зміщується на 8-ме січня, помірне, не надто сильне і ненадовго. "Проте ще раз повторю - найближчим часом ніяких лютих морозів в Україні не передбачається", - резюмувала Наталка Діденко.